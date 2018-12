Científica panameña premiada por investigación de tratamiento contra malaria

Coronado resultó ganadora con el proyecto "Diseño y prueba de aplicadores in vitro para el uso de energía electromagnética contra el parásito de la malaria", y recibirá 10.000 dólares para desarrollarlo", dijo este lunes la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá.



La Senacyt explicó este lunes en una declaración pública que el proyecto de Coronado, doctora en Biotecnología de la Universidad Acharya Nagarjuna (India), "propone diseñar y estandarizar un dispositivo no invasivo y que no requiera utilizar drogas, sino la energía electromagnética, para el tratamiento de la malaria".



"Mi objetivo principal es lograr establecer un dispositivo aplicador de energía electromagnética que simule las condiciones del sistema real de una persona infectada por este parásito para, de esta forma, pasar a realizar las pruebas in vivo", dijo Coronado, de acuerdo con la información oficial.



La Senacyt destacó que el tratamiento de parásitos protozoarios, como el causante de la malaria, sigue siendo un reto mundial, pues causan más de un millón de muertes anualmente.



El secretario nacional de la Senacyt, Jorge A. Motta, señaló que con este galardón, la institución "busca reconocer el papel determinante de la mujer en las ciencias para el desarrollo de investigaciones que promuevan el avance económico, social y cultural de los países".



El Premio Nacional L'Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" es una iniciativa apoyada por la Senacyt, que surgió en el marco del programa internacional L'Oréal-Unesco "For Women in Science", que ya ha recompensado la labor de más de 2.000 mujeres científicas en unos 115 países, indicó la información oficial.



En la primera edición del premio en 2017, se recibieron once postulaciones y se galardonaron dos proyectos sobre Ciencias Biológicas, resultando ganadoras las doctoras María Beatriz Carreira y Laura Patiño