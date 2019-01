Ciclistas y corredores cambiarán su lugar de entrenos por la JMJ

Uno de los lugares preferidos para corredores y ciclistas es la Cinta Costera, en toda su extensión, pero desde el lunes las personas con rutinas de ejercicios matinales y vespertinos se verán afectados y obligados a cambiar de lugar.



Antes que salga el sol, en la Cinta Costera se puede ver a muchos ciclistas y corredores, quienes desde hace años exigen un espacio para hacer el deporte que ellos aman.



Venus Icaza es una chica que se levanta todos los días a las 04.00 hora local (09.00 GMT) para pedalear y ser testigo de los espectaculares albas que se ven en la bahía panameña y luego desplazarse a su lugar de trabajo.



Icaza confesó a Efe que no está en desacuerdo con el evento, pero el mismo desnuda una realidad del deporte panameño (...), el abrir más lugares para hacer ciclismo y otros deportes.



"Definitivamente no puedo negar que la actividad que agrupa jóvenes debe ser positivo, pero para nosotros los atletas encontrar los medios que utilizamos todos los días cerrado es algo complicado, no tenemos dónde más ir. Tenemos el deseo de que el deporte en Panamá se apoye más y tengamos más lugares donde practicar", señaló.



Apuntó que el otro sitio que los ciclistas utilizan para hacer sus rutinas es MetroPark, al este de la capital, pero el lugar también será cerrado por las actividades de la JMJ 2019.



De la misma manera piensa Winston Amaya, quien aceptó que tocará salir a lugares que no sean intervenido con los cierres de vía.



"Si nos va interferir en nuestra rutina, habrá días que no se podrá avanzar o salir a hacer nuestros ejercicios diarios. En mi caso utilizo toda la semana esta ciclovía", comentó Amaya antes de comenzar a pedalear muy temprano por la mañana.



Pero más allá de los ciclistas, los corredores y personas que caminan, por ejercicio y salud, en el área de la Cinta Costera, tendrán que migrar sus lugares.



Paul Fidanque, quien es un asiduo caminante en el área costera, también lamenta que se cierre totalmente el lugar, pero a la vez acepta que se tiene que hacer por un evento país, como lo es la JMJ.



"Puede ser incómodo, porque yo camino todas las mañanas, pero a veces hay que ajustarse a las realidades que suceden. Si fuera posible que no lo cerraran todo en la mañana, antes de que salga el sol, pero bueno es más fácil decir está cerrado, así que tendré que irme para otro lado", manifestó Fidanque hoy viernes a Efe.



Como Fidanque, otras personas ven con buenos ojos el evento, pero sienten que su rutina de ejercicios será interrumpida y detenida.



"Tendré que ver qué hacer. No son muchos días, tendré que moverme hacia un gimnasio u otro lugar, porque yo utilizo la cinta y el Parque Omar y ambos no podrán ser usados por los corredores", comentó la señora Ingrid, quien mantiene una rutina de ejercicios de al menos 10 kilómetros por día.



La Cinta Costera, lugar que acogerá los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, cerrará a partir de las 06.00 hora local (11.00 GMT) del lunes 21 de enero próximo.