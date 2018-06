La Chorrera sigue sin su Mercado de Abastos hace cuatro años

sábado 16 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

El proyecto en sus inicios tenía un costo de $15 millones y la cadena de frío era la encargada de esta obra

Exigencia. Un monumento a la desidia es el Mercado de Abastos de La Chorrera, los vendedores ya perdieron la esperanza de tener un lugar digno para ofrecer sus productos a los clientes.

Denuncian que son cuatro años de total abandono, que la obra está llena de monte y, lo poco que se ha construido, está deteriorado.

El proyecto en sus inicios tenía un costo de $15 millones y la cadena de frío era la encargada de esta obra.

Los usuarios y vendedores dicen que en las condiciones en que se negocian frutas, verduras y legumbres no son las mejores, no hay estacionamientos, están hacinados y la clientela es baja.

Samuel Hernández, vendedor de plátanos, dijo que todos los días pelea con otros colegas un estacionamiento.

Por su parte, Miguel Casia, administrador del mercado, reconoció que la obra esta abandonada. ‘Estamos a la espera de una empresa que se ganó la licitación para la construcción del mercado, pero no se ha presentado aquí, pues no sabemos si se va a iniciar la construcción o no'.

A falta de un mercado de abastos los vendedores se colocan a un lado de la vía desde hace 4 años.