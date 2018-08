'Chello' retira formularios para postular a Martinelli en la alcaldía de Panamá

miércoles 8 de agosto de 2018 - 6:49 p.m.

El exmandatario se encuentra retenido en la cárcel El Renacer

Bajo la promesa de que aportará más de 10,000 firmas a la candidatura por la libre postulación del exmandatario Ricardo Martinelli, a la Alcaldía de Panamá, el diputado Sergio 'Chello' Galvez formalizó esta tarde ante el Tribunal Electoral el proceso de postulación del expresidente.

"Conocemos perfectamente todos los corregimientos del distrito capital, que para el 2019 van hacer 26 corregimientos y ya los hemos caminado todos. La recolección de firmas nos puede tomar dos semanas", manifestó.

Galvez aseguró que junto a Martinelli tienen un plan de "trabajo a nivel de los 26 corregimiento, no vamos a improvisar nada, venimos preparados, no piedan de vista algo que tengo mas de 30 años en temas municipales. Hay muchas cosas que hay que ver, la cañeria y las inundaciones, entre otros temas. No piensen que porque voy para la alcaldía me voy a olvidar de los sectores populares. Yo voy a legislar para todos, pero no olviden que el alcalde será Ricardo Martinelli".

El diputado de CD, quien acompañará a Martinelli como vicealcalde, también se postuló para diputado del 8-7 en su partido y buscará igualmente reelegirse como representante del Chorrillo pero por la vía independiente, lo que la ley electoral no le impide.

"No hay ley que me impida postularme hasta por 4 cargos. Yo me estoy postulando para dos cargos principal y uno como suplente [vicealcaldía]. De ganar en todos los cargos, vamos a tener que escoger, pero tenemos la fe que Ricardo Martinelli ganará. No va haber ningún choque de intereses, no va haber ningún problema para que nos pongamos de acuerdo", señaló Galvez.

Por otro lado, se refirió a la reserva que hizo la junta directiva de CD para este cargo.

"El que le hayan cerrado la oportunidad al fundador de postularse ha sido la verguenza más grande que hemos tenido. El líder de este partido es Ricardo Martinelli, el hombre que se esforzó, que hizo todo lo posible para que este partido fuera grande, hoy día se le ha cercenado su derecho, por alguien que no llena las espectiva y todo por el capricho de Rómulo Roux, pero a Ricardo Martinelli le van a hacer justicia, estoy seguro", señaló.