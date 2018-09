'Chello' responde a Ana Matilde Gómez en el pleno y le dice que 'responde a interés de los burgueses'

lunes 3 de septiembre de 2018 - 8:17 p.m.

La diputada dice que "nacer pobre no significa empantanarse y no tener dignidad"

Luego que la diputada independiente, Ana Matilde Gómez criticara hoy en Telemetro la acción del diputado Sergio 'Chello' Gálvez por sus críticas en el pleno contra el periodista Alvaro Alvarado, el diputado 'Chello', en incidencia le recordó a Gómez su pasado judicial, al tiempo que denunció una supuesta campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional.

"Quiero decirle que hay una campaña negativa contra este órgano del Estado, una campaña sistemática orquestada por sus jefes doña Matilde, por la burguesía y la oligarquía de este país, a la que usted es empleada y responde a esos intereses", manifestó Gálves.

El diputado de CD durante su intervención, le dijo a la independiente que lo que la había movido a dar estas declaraciones en el noticiero fueron sus ansias políticas, para buscar adeptos. "No me voy a cansar de decir que tanto usted como Álvaro Alvarado están del lado de la oligarquía y la burguesía de este país", dijo.

El parlamentario recordó a su colega del 8-7 que en su momento fue condenada por la Corte Suprema de Justicia, "usted está mal sentada en esa curul por que usted ni siquiera debía ser diputada, pues fue inhabilitada por 4 años; pero sus jefes hablaron por usted"

"Soy un chorrillero a mucha honra, nunca he estado detenido, nunca me han arrestado ni condenado como usted", dijo Gálvez al tiempo que envió un mensaje a Alvarado señalando "eres un perfecto estorcionador y coimero y no te tengo miedo. Temo solamente a Dios", advirtió.

Por su parte, la diputada y aspirante a la presidencia, manifestó que "los partidos políticos en vez de enfocarse en los problemas nacionales, le es más cómodo señalarme a mi como el desprestigio de la Asamblea".

"Cada uno está inmerso en un descrédito producto de sus propias acciones", señaló Gómez, al tiempo que recordó que el contralor Federico Humbert ha encontrado delitos serios en los manejos de la planilla. "La delincuencia que ha encontrado aquí es la que tiene que responder", dijo haciendo referencia a Gálvez.

"Si los origenes de él son humilde, los mios también pero nacer pobre no significa morir pobre y no comportarse de una manera digna, los pobres también tienen dignidad, hay que combatir la pobreza mental", aseguró Gómez.