'Chello' Gálvez denuncia que le están creando cuentas falsas para difundir información

viernes 14 de diciembre de 2018 - 10:27 a.m.

El parlamentario está acompañando al expresidente Martinelli, como vicealcalde de la Capital, por la libre postulación. está recogiendo firmas.

El diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Gálvez denunció que se están utilizando cuentas falsas a su nombre en las redes sociales, para difundir comentarios e información que no son propias de él.

Gálvez quien es precandidato a vicealcalde de la Capital por la libre postulación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó a una fuente cercana que no tiene redes sociales, ni utiliza twitter.

Esto guarda relación a un mensaje que circuló en Twitter desde una cuenta con su nombre que decía "los CD apoyan a @rmartinelli como compañero de fórmula de @romuloroux".

"A mi siempre me han falsificado cuentas de twitter y muchas más, yo no uso redes sociales, no tengo ninguna, no me gusta eso", señaló Gálvez al tiempo que agregó que se estará reuniendo de hoy al domingo con Martinelli para conversar sobre la propuesta que hizo Rómulo Roux a el exmandatario, para que lo apoye como candidato a la vicepresidencia en las elecciones 2019.

"Vamos a tratar de aclarar muchas cosas, pues hay mucha preocupación en cuanto en lo interno del colectivo sobre este tema", señaló Gálvez