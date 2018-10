‘Chello' ataca de nuevo en el pleno

martes 9 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Beneficios. El diputado Sergio ‘Chello' Gálvez utilizó el espacio de incidencias de la Asamblea, ayer, para cuestionar al presidente de la Fundación Movimiento Nueva Generación de El Chorrillo, Héctor Brands, candidato a diputado del PRD en el 8-7, luego que, según él, Brands lo atacara con sus declaraciones en un diario de la localidad.

‘Él llegó hace 20 años a El Chorrillo y, aunque usted no lo crea, llegó con una mano adelante y otra detrás. Fundó la fundación, supuestamente, sin fines de lucro y de ahí en adelante cambió su vida radicalmente. Pasó de la miseria a ser un hombre con bienes y dinero. Hoy día vive en Condado del Rey, posee four wheel, viaja cuantas veces le da la gana y todo esto de manera sospechosa, por que no se sabe de dónde salen sus ingresos, él no labora', dijo el diputado por CD. Gálvez advirtió que tiene más de 15 historias de él y ‘quiero decirle al temible Brands, como le llaman, que si quiere la paro, pero si quiere lo reto a que continúe'.