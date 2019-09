Centro de Salud de Capira sin luz desde ayer

sábado 7 de septiembre de 2019 - 1:25 p.m.

La comunidad pide respuesta para atender a los pacientes

En incertidumbre están los pacientes que se atienden en el Centro de Salud de Capira, tras la suspensión de la atención por daños en un transformador que mantiene al centro médico sin luz desde ayer

"No hay atención en el centro de salud, no hay luz desde ayer al mediodía por un daño en el transformador, no hay laboratorio, no hay doctor, no hay servicio de urgencia, ni para las embarazadas ni niños", explicó a El Siglo una residente del área.

Por los inconvenientes, solicitan al Minsa que se realicen los trabajos necesarios para reparar el daño.