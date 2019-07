Centrales obreras denuncian "nueva forma de privatización" en Panamá

La organización obrera destacó en una declaración a la que tuvo acceso Efe, que la denominada APP "no es más que un modelo de negocio impulsado por el sector empresarial para traspasar los recursos del Estado a la empresa privada".



Denunciaron que las APP "son la continuidad del fracasado modelo neoliberal que en los años 90 privatizó gran parte de las empresas públicas" de Panamá, "permitiendo la acumulación de grandes fortunas en un pequeño número de empresarios".



Por ello remarcó que rechazan "cualquier forma de privatización y tercerización de la gestión pública que deje en manos de los negocios privados servicios públicos esenciales".



Empero, el Conato recordó, citando datos del Banco Mundial, que en Panamá se han venido dando bajo los modelos de las APP 88 contratos por más de 9.000 millones de dólares, y que se prevé realizar más contrataciones hasta 2021 por 14.000 millones.



"Por lo anterior, demandamos al Gobierno poner freno a este tipo de contrataciones y realizar un debate nacional sobre la utilización más eficiente de los fondos públicos", indicó el Conato, que instó a todos los sectores populares "mantenerse en alerta".



El pronunciamiento del Conato se dio poco antes que en el primer gabinete de Gobierno (consejo de ministros) de Cortizo, realizado este miércoles en la localidad central de Divisa, se anunciara la propuesta de Ley de Asociaciones Público-Privada.



El proyecto legislativo será presentado durante los primeros 100 días de gobierno y en su redacción participarán la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Corporación Financiera Internacional (CFI), Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un equipo de Gobierno de la Presidencia panameña.



Al presentar la iniciativa, el ministro panameño de Obras Públicas, Rodolfo Sabonge, dijo que "es imperante la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento e inversión para la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos".



Sabonge destacó que estas inversiones permitirán la movilización de fondos privados en infraestructura y servicios públicos, además del incremento de la eficiencia en la ejecución del presupuesto del Estado, así como en la promoción de empleos.



Mencionó casos de éxitos en la implementación de las Asociaciones Público- Privadas en Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, entre otros países en Latinoamérica.



Sabonge adelantó que en los primeros 100 días de Gobierno, el proyecto de Ley APP será presentado en la Asamblea Nacional (AN), dominada ampliamente por el oficialismo, para su discusión.



Se contempla que la Ley será de aplicación al Gobierno Central, las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF), las entidades autónomas y semiautónomas, municipios, juntas comunales y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51 % o más de sus acciones o patrimonio.



Los proyectos bajo la modalidad de APP podrán originarse por iniciativa pública o recomendaciones del Comité Consultivo según el procedimiento establecido para ello en la Ley, y sus objetivos deberán estar alineados con el Plan Estratégico de Gobierno.



El Consejo de Gabinete podrá establecer proyectos que estime convenientes para someterlos al procedimiento de la modalidad.