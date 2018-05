Celebran Día Internacional de la Enfermera

sábado 12 de mayo de 2018 - 3:40 p.m.

La misa en honor a las enfermeras y enfermeros de Panamá se realizó este sábado, 12 de mayo, en la Iglesia del Carmen

“Yo siempre lo he dicho y reitero, nosotros en los hospitales y en las clínicas no podemos trabajar sin las enfermeras, siempre me he sentido muy cercano a ellas por su trabajo y desempeño, es por ello que trasmito mi mejor saludo y sentido de aprecio, cariño y amor a todo el cuerpo de enfermería de la República de Panamá”, expresó el director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martiz, durante la misa para celebrar el Día Internacional de la Enfermera (o).

La misa en honor a las enfermeras y enfermeros de Panamá se realizó este sábado, 12 de mayo, en la Iglesia del Carmen, para rendir tributo Florence Nightingale en su natalicio, conocida como la madre de la enfermería moderna.

Como mensaje de reflexión, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá destacó que “ser enfermera / enfermero es una de las vocaciones más hermosas a la que se puede aspirar, ya que conlleva mucha responsabilidad, dedicación y sobre todo amor a una persona que no conoce. Un enfermero / enfermera es como un padre o madre que atiende con cuidado y cariño a sus hijos. Es quien está pendiente de las necesidades de los pacientes a su cargo.

Es por ello que la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, Elidia Espinosa, se pronunció de esta forma “nuestro reconocimiento a esa labor de amor, responsabilidad y sacrificio; conocemos la labor que realizan las enfermeras de la CSS a nivel nacional, aun en áreas de difícil acceso, así que para ellas el saludo cordial y nuestro reconocimiento”.