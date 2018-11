Los casos de diputados serían llevados por el TE

jueves 22 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Recientemente la Corte le remitió expedientes electorales

ELECCIONES

Se conoció ayer que el Tribunal Electoral (TE), ha remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 41 expedientes por posible violación a la veda electoral cometida por ocho diputados de la Asamblea Nacional (AN).

En cuanto a la remisión de casos relacionados con la CSJ sobre casos de veda electoral, el magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery, manifestó hace unos días que ‘hemos estado repensando y vamos a estar tomando la competencia de los casos, porque la Corte Suprema no tiene la agilidad ni la capacidad para estar recibiendo quejas en materia de violación y el manejo de las redes sociales por ejemplo', por lo que aseguró que remitirán un fallo y esperarán a la respuesta de los magistrados de la CSJ para ver si estos aceptan la independencia ‘la última palabra la tiene la Corte'.

Ante un posible vacío jurídico con relación a quién investiga y procesa por temas electorales a los diputados, si se parte de la premisa que solo la Corte investiga a los parlamentarios, la abogada en temas electorales Cristina Torres, sostiene que no hay vacío alguno. ‘Si se comete en su periodo de aspiración o candidatura, alguna violación electoral es materia taxativa del Tribunal, más no de la Corte Suprema, por que no tiene la competencia. No hay laguna, solo hay que conocer muy bien el tiempo en que se cometió e identificar si es tema electoral', explicó Torres.