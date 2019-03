Casi 20 días sin agua en Colón

Los ciudadanos están cansado de no tener el liquido vital.

miércoles 27 de marzo de 2019 - 2:07 p.m.

Esperan respuestas concretas del Idaan

Ante la falta de agua potable en la comunidad José Domingo Espinar, en la provincia de Colón, los residentes aseguran que están viendo como sobreviven con carros cisternas y comprando agua.

Indican que personal de Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) le prometieron el vital líquido.

"Aquí no hay mantenimiento de cosas que hicieron los norteaméricanos cerca de 100 años, no hay seguimiento, ahora todo está dañado hay que estar comprando agua, porque los camiones cisternas llegan como que no llegan".