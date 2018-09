A casi 20 años del primer caso de hantavirus en Panamá

domingo 9 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Fue entre los años 1999 y 2000, que los investigadores del Gorgas detectaron los primeros enfermos por la enfermedad

VIGILANCIA

Si el paciente busca atención tardía fallece, pero ese no es el final al que se quiere llegar, por cuanto las autoridades de salud piden a la población en general cuidarse del hantavirus.

Hasta la semana pasada, había 37 casos registrados en todo el país, de los cuales 31 eran de fiebre por hanta y, el resto, por síndrome cardiopulmonar, explicó el doctor Blas Armién, jefe del Departamento de Investigación de Enfermedades Emergentes y Zoonóticas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Estos casos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: uno en Coclé, uno en Herrera y los demás en Los Santos.

Según Armién, el área endémica de hantavirus es Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

Para cuidarse del ratón que transmite la enfermedad, el especialista recomendó que ‘la población tiene que evitar que el roedor se aproxime a la casa, eso significa que hay que tener los patios de los alrededores libre de los refugios, es decir no tener pastizales, cultivos, no tener desperdicios de comida, por ejemplo, la que le damos a los pollos, tienen que ser eliminados, que las aguas servidas sean adecuadamente canalizadas y que no se empoce el agua y que no haya herbazales muy próximos a la vivienda'.

Además, las personas no deben tener aparatos que no sirven en el patio o madera en el suelo, todo debe estar levantado para que el roedor no construya su casa, hay que tener las puertas bien cerradas, las paredes no deben tener grietas, porque el ratón entra.

A la fecha no hay tratamiento específico para la enfermedad, lo que hay son medidas de sostén. ‘Cuando una persona sospecha que tiene un cuadro respiratorio debe acudir a tiempo al hospital, el médico también tiene que sospechar que es un cuadro de hanta, porque se puede confundir con otras cosas, pero si el paciente entra en insuficiencia respiratoria, y no se atiende a tiempo, muere. El tratamiento es que si la persona cae en insuficiencia, hay que proporcionarle oxígeno, porque no puede respirar', explicó Armién.

Ante la posible primera muerte por hanta en Coclé, el mes pasado, el doctor Armién destacó que ‘hemos encontrado anticuerpos, todavía tenemos que dar ese informe definitivo, pero hay una fuerte sospecha que, efectivamente, fue por hantavirus'.

Al mismo tiempo, recordó que no es la primera vez que en esta provincia se detectan casos. Dijo que entre 2004 y 2006 murieron tres personas por este padecimiento en Natá de los Caballeros.

El primer caso por hantavirus en Panamá fue entre diciembre del año 1999 y febrero de 2000.

El ministro consejero de Salud, Temístocles Díaz, indicó que esta enfermedad no desaparecerá, porque está endémica desde hace ya mucho tiempo y que es un virus que se transmite con las excretas de los ratones.