Carlos Vives premiado por dejar "impacto positivo y duradero en las Américas"

lunes 24 de junio de 2019 - 6:19 p.m.

El cantante colombiano Carlos Vives, su compatriota Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y João Carvalho de Miranda, CEO del grupo brasileño Votorantim, serán algunos de los galardonados este año con los Premios de Negocios Bravo del Consejo de las Américas (COA).



Esa entidad con sede en Miami anunció este lunes los tres primeros nombres de la lista de los Premios Bravo en su edición número 25, que tendrá lugar el 25 de octubre próximo.



El COA reconocerá ese día a "las personas que han dejado un impacto positivo y duradero en las Américas", dijo en un comunicado.



"Nuestros galardonados de los Premios de Negocios BRAVO 2019 representan el propósito extraordinario para impulsar el desarrollo económico y social en América Latina, y queremos reconocerlos como modelos excepcionales a seguir en sus campos", dijo la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal.



Vives, ganador de varios premios Grammy, recibirá el Premio Bravo al Liderazgo de Impacto Social en reconocimiento a sus iniciativas sociales y de sostenibilidad en Colombia, y en todo el mundo, por medio de su talento musical y su posición como cantautor de renombre internacional para impulsar el cambio.



Moreno, presidente del BID, será homenajeado con el Premio al Legado Bravo en reconocimiento a su impacto transformador en esa entidad durante su presidencia a lo largo de tres mandatos.



Bajo su liderazgo, el Grupo BID ha consolidado su papel como la principal fuente de financiamiento de largo plazo para América Latina y el Caribe, al tiempo que proporciona conocimientos de vanguardia y asesoría técnica para el desarrollo social, económico e institucional.



Carvalho de Miranda, director ejecutivo de Votorantim S.A., será reconocido como el CEO del Año 2019 en honor a su desempeño liderando las inversiones de la compañía y logrando la significativa transformación del mayor conglomerado diversificado de Brasil, a pesar de las difíciles condiciones del mercado.



Los premios estarán precedidos por una conferencia de negocios, que reúne a personalidades gubernamentales, empresarios y pioneros en la industria para intercambiar ideas y discutir las últimas tendencias de negocios y los temas más importantes que afectan a la región.



Los premios son patrocinados por HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, FedEx Express, Grupo Assa, Mastercard, y SAP.