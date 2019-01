Caos por las credenciales

sábado 12 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Queja. Un grupo de moradores del Casco Antiguo está molesto por la logística en la que se desarrolla la entrega de acreditaciones a residentes y comerciantes. Algunos dijeron que llenaron el formulario en noviembre pasado, y ayer que fueron a las oficinas del Casco Antiguo para retirarlo, les informaron que no aparecían registrados. ‘Si no nos dan nuestras acreditaciones no podemos ni entrar ni salir de nuestras propias casas, estamos secuestrados, tenemos que ir a trabajar', expresa. Al llamar a la oficina del Casco, una joven con acento colombiano y en tono molesta, dijo que no estaban aptos para dar información y que solo eran de apoyo, porque la logística la lleva el Servicio de Protección Institucional.