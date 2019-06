Más cantinas y menos escuelas, la realidad actual

martes 4 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

La ciudadanía dice que la situación ha empeorado a comparación con hace 60 años atrás.

En el mes de mayo del año 1958, un grupo de estudiantes del Instituto Nacional (IN) protestó por más escuelas y menos cantinas. ¿Ustedes creen que esta realidad ha cambiado luego de transcurridos 61 años?

Para Karina Herrera, de la Confederación de Padres de Familia, esto no ha variado, y considera que ha sido todo lo contrario.

‘Vamos a la provincia de Darién y a cada 200 metros uno encuentra una cantina, vamos acá a la ciudad de Panamá, aquí mismo en Vista Hermosa, la cantina está justamente a 200 metros de una escuela primaria y así mismo nos encontramos varias escuelas en Calidonia, en El Chorrillo, en Santa Ana', resaltó.

Herrera agregó que da tristeza, porque en diversas áreas del país no se construyen centros escolares, pero si cualquier cantidad de cantinas.

Migdalia Bustamante de Avilés, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá (UP), consideró que hoy los estudiantes no piden nada, porque sus conocimientos no están en el colegio y, la mayoría de las escuelas, no están conectadas con la vida de los estudiantes, y estos piensan que en las redes sociales (internet y dispositivos) está el conocimiento.

Agregó que la generación de estudiantes se ha quedado sin ideales. ‘Profesores somos responsables, la globalización nos impone la agenda, la fama y moda... Los centros educativos han dejado de ser atractivos para los estudiantes', precisó.

Ángel Raúl Mitre, miembro de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, manifestó que el escenario de hoy día es un poco distinto. ‘Los estudiantes de esa época pareciese que fueran un poco más enérgicos con relación a la exigencia de sus necesidades básicas. Creo que ellos tenían una clara identidad, estaban identificados con esa insuficiencia, falta de centros educativos'.

Añadió que ‘hoy por hoy, vemos que aún hay estudiantes, pero en menor porcentaje preocupados por la situación del país'.

‘Hoy vemos un alumno más tecnológico con más tiempo dedicado a las redes sociales y no salen a las protestas sociales para exigir mayores centros educativos en el país', dijo Mitre.

Eleazar Gómez, secretario de la Confederación de Padres de Familia, afirmó que al parecer hoy día es más importante una cantina, un salón de baile, una casa de traga monedas, etcétera que invertir en un salón de clases con todos los instrumentos innovadores que necesita el estudiante para poder ser preparado para el mañana.

‘Nuestros hijos de hoy en día van a practicar lo que ven, ya sea en las redes sociales, en los noticieros, en lo que presentan en la televisión. Para ellos es prioridad una chica bailando o un tipo vestido de mujer, eso es lo que venden los medios de comunicación, las redes sociales. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos, vender educación de verdad, para tener estudiantes como ayer', comentó Gómez.

En el país hay 3,086 escuelas para atender a más de 800 mil estudiantes, pero los ciudadanos dicen que si se ponen a contar los bares, cantinas y discotecas, se triplicaría la cifra y mucho más.

Se le solicitó estas estadísticas al Ministerio de Comercio e Industrias, entidad que tramita los permisos de operación, pero no la facilitaron.

