'Mi candidatura ha sido de pobreza', dijo Zulay Rodríguez

domingo 16 de septiembre de 2018 - 9:11 a.m.

La preaspirante a la presidencia dijo que se encomendó a Dios antes de salir a votar

La diputada y precandidata a la presidenta, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez aseguró que su campaña ha sido de pobreza y denunció que la directiva de su partido no ha hecho la distribución de los recursos electorales, de forma equitativa.

"Queremos que haya un nuevo Tribunal Electoral para que el subsidio se dé directamente al candidato y no al partido por que cuando el colectivo lo tiene se lo da directo a sus preferidos y esto no es correcto. Nuestra campaña ha sido a pulmón y pobreza, no ha sido equitativa la distribución, todos hemos puesto de nuestro bolsillo, el partido nada nos dió nada", manifestó la candidata.

Aseguró que se postuló para diputada y para presidente por que tiene muchos grupos económicos a los cuales criticó y que no la quieren. "A mi me han puesto a la cúpula y la estructura en contra. Esto es duro luchar contra la corriente y no es fácil. Uno siente que tiene el peso del mundo en contra".

La precandidata mientras llegaba a la Escuela Carlos A Mendoza, a votar indicó que de ganar los dos cargos, tendría que renunciar a uno.

Asimismo dijo que no estaba de acuerdo con la instalación de la Embajada China en la zona del Canal, "el general Torrijos dio su vida por esto y no queremos una colonización nuevamente en las tierras del Canal de Panamá".