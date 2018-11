Candidatos no temen disputarse la alcaldía capital con Ricardo Martinelli

miércoles 14 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Candidatura. El candidato a la Alcaldía de Panamá por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Luis Fábrega, señaló que de quedar el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, entre los tres independientes que buscarán este municipio, no temerá disputar el cargo con él.

‘Temerle a Dios y a más nadie, sabemos lo que tenemos que hacer y lo hemos demostrado en el pasado, venimos con propuestas reales y funcionales. Le damos la bienvenida y que gane el mejor', dijo Fábrega.

Otro de los aspirantes que, en su momento también ha dicho que no teme a la campaña del exmandatario, es Raúl Rodríguez, quien es el aspirante por la libre postulación a la alcaldía con más firmas de respaldo recogidas. ‘Es un hombre que tiene mucha popularidad, un hombre que, a través de su trabajo, demostró que en el país había dinero para invertirlo en obras correctamente. No me siento para nada intimidado con él', dijo Rodríguez. Las últimas cifras del Tribunal Electoral dictan que Martinelli tiene 12 mil 298 rúbricas aceptadas. Se espera que mañana el diputado Sergio Gálvez y Marta Linares de Martinelli presenten otros libros de firmas a favor de Martinelli.