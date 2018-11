Candidatos independientes panameños denuncian limitaciones a sus aspiraciones

Varios de los precandidatos independientes a presidente, alcaldes y diputados se manifestaron contra de esta situación en los predios del Tribunal Electoral (TE), cerrando por breves minutos unas de las zonas de la vía que pasa frente a la sede de la máxima corporación electoral.



Denuncian una norma del Código Electoral (CE), el artículo 246A, que "cercena" o limita a solo tres las candidaturas independientes por libre postulación para el cargo de presidente del país.



También rechazan un fallo reciente del magistrado Abel Zamorano, de la Sala Contencioso Administrativa del Supremo panameño, en el que se resuelve que dicho artículo no es inconstitucional.



En el fallo, filtrado por la prensa local el viernes pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "cosa juzgada constitucional" lo establecido en el artículo 246 del CE.



En el piquete se podían escuchar consignas como "No solo tres" y ver pancartas con mensajes de "Fallo antidemocrático. Panameño defiende tu firma" y "TE no respeta democracia".



El constitucionalista y precandidato a la presidencia por la libre postulación Miguel Antonio Bernal dijo a Efe que el TE ha introducido una norma "totalmente contraria a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)"



Bernal indicó que esta norma "cercena a la participación ciudadana y el derecho de ser elegido en igualdad de condiciones al favorecer con su decisión exclusivamente a los partidos políticos".



"Ante esa situación, nosotros hemos venido a lo largo de los últimos meses destacando todas las violaciones que perpetran los magistrados del TE, y ahora se suma el contubernio (de ellos) con los de la Corte que ha dicho que es cosa juzgada algo que no lo es porque en Derecho Constitucional no existe la cosa juzgada", afirmó.



Bernal y otros precandidatos por la libre postulación como Ricardo Lombana y Paulette Thomas, entregaron una carta a la secretaría general del TE, exigiendo "igualdad de oportunidades y respeto a la libertad ciudadana".



Lombana, precandidato presidencial independiente, dijo a Efe que "es inconstitucional, ilegal y viola todos los derechos humanos el hecho de que solo puedan ser tres candidatos".



"Y se tiene que entender que el hecho de que solo sean tres candidatos o que se limite la participación, eso nos afecta a los candidatos, eso afecta a los ciudadanos que le firman los libros a los candidatos", expresó.



Thomas, precandidata independiente a diputada, señaló a Efe que hay que preguntar a los magistrados del TE "si van a regirse por la medida (norma) restrictiva impuesta por el magistrado Zamorano o por el Pacto de San José, que estipula "igualdad de oportunidades para los candidatos independientes", la cual, dijo, no se está dando en este momento".



"Si existen 6 candidatos presidenciales por parte de los partidos políticos, debería existir la misma oportunidad para los candidatos independientes", agregó Thomas, quien resaltó que "ya hay más de medio millón de personas que han brindado su apoyo con sus firmas a los candidatos presidenciales independientes".



El 5 de mayo de 2019 Panamá celebrará elecciones generales para renovar los cargos de elección popular, como los de presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional, diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes y representantes de corregimiento.



Las normas electorales panameñas establecen que solo los tres independientes que recojan más firmas podrán formalizar su candidatura y concurrir a los comicios de 2019.