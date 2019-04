Candidato de libre postulación exige al TE que haga debate

jueves 18 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

No tengo presupuesto ni para un anuncio en el periódico', dijo. Advirtió que los debates son necesarios para dar a conocer sus propuestas

Opinión. Tras la cancelación del debate de aspirantes al Municipio de Panamá por parte del Tribunal Electoral (TE) ayer, por falta de quórum, Raúl Ricardo Rodríguez, único candidato independiente advirtió que lo que buscan sus rivales del FAD, CD, PRD y panameñismo es neutralizar su presencia.

‘Los otros candidatos no quieren que la gente sepa que hay un independiente. Por eso, cualquier aparición mía en público es un peligro porque a ellos los conoce todo el mundo, a mí no. Cuando camino los barrios me dicen: No sabía que había un independiente, porque no tengo vallas, por supuesto, hay inequidad total en cuanto al presupuesto estatal electoral para candidatos. No tengo presupuesto ni para un anuncio en el periódico', dijo. Advirtió que los debates son necesarios para dar a conocer sus propuestas. ‘El TE se ha prestado para esto. Ellos tienen que hacer el debate, aunque vaya un candidato o todos. Esperamos que se haga antes de las elecciones', indicó.