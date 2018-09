Candidato debe estar comprometido con la transparencia

El colectivo definió quién será esta persona, que debe convencer después al electorado

El candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como aspirante a presidente para las próximas elecciones, deberá enfrentar retos importantes. El colectivo definió quién será esta persona, que debe convencer después al electorado, no con promesas vagas, sino mostrando una trayectoria proba, transparente, que sea ejemplo de lo que será su gobierno. El politólogo Carlos Guevara nos descr ibe a tres posibles ganadores.

¿Un acierto del actual gobierno?

Crear la comisión Conmemorativa del Bicentenario de Justo Arosemena de la cual fui parte.

¿Tiene otro?

(Larga pausa) Creo que el estilo presidencial de no buscar abiertamente confrontaciones, y ser mas mesurado que el presidente anteri or ha sido positivo para el país..

¿Qué hizo mal Juan Carlos Varela?

Lo peor fue un error que cometió desde el principio, operar según los cánones de la partidocracia. En vez de buscar una alianza con la ciudadanía lo buscó con los partidos tradicionales y eso sello su suerte. Aquellos polvos trajeron estos lodos. La gente se extraña hoy por la corrupción, clientelismo y demás, ese es el resultado de seguir operando según los cánones de la partidocracia.

¿Usted cree que hay un gobierno de persecución?

Yo creo que la justicia actúa de manera selectiva e ineficiente.

¿En qué forma fue selectiva?

El papel del Ministerio Público es de perseguir el delito, así que este ministerio se ha dedicado a perseguir (jurídicamente hablando) a algunas personas y no estar muy pendiente de los delitos cometidos por otras personas.

¿Cuál es el perfil del presidente que necesitamos en Panamá para las próximas elecciones?

Necesitamos un individuo comprometido con el sistema democrático, uno que esté dispuesto a liderar los cambios institucionales que requiere el país, a mi modo de ver a través de una Constituyente Originaria.

Esa persona debería tener ciertas cualidades, ¿cuál debe ser el carácter de esta persona?

Debe tener una firme convicción democrática y una trayectoria en ese sentido. Debe tener un compromiso con los principios de democráticos y de la democracia liberal a la representativa, a la idea de la participación ciudadana como un elemento fundamental de todo Estado democrático. Esos son los elementos importantes así como un compromiso infranqueable con la transparencia y la probidad, uno de los elementos que más flaquean en el país.

¿Cómo analizaría a la candidata Zulay Rodríguez?

Es una persona que tiene arraigo en lo que se suele llamar las bases del partido, que en la Asamblea Nacional ha tenido un desempeño combativo, pero que también tiene una trayectoria en otros ámbitos, que ha sido en el judicial, y ha sido bastante cuestionada en el pasado. Su estilo, uno inclinado hacia el populismo, pudiese ser un poco problemático dentro de una democracia representativa y liberal.

El estilo combativo y la forma populista, ¿le ayudarán a conseguir los votos en el partido?

Mi sensación es que la candidata tiene grandes simpatías en las bases, es la que enciende más emociones y quizás en algunos sectores populares fuera de él, por su desempeño combativo, que es algo que ningún otro político en el sistema de partidos no se ha encontrado. Fuera de este sistema de partidos sí se ha encontrado. Hay que mirar desde el punto de vista analítico dos estrategias, una elector a y otra de gobierno. Ese espíritu combatista es muy útil en la etapa electoral, sobre todo en países como los nuestros donde hay una tradición de este tipo y una situación social crecientemente problemática. La gente que vive frustrada, es decir, el 99.9% de la población que no le alcanza los ingresos, que tiene que enfrentar problemas terribles de servicios básicos, el tranque, los problemas de seguridad, que causan frustración, el estilo político que más conviene en un ambiente como ese es el estilo populista, el mesiánico, el combativo. Quizás sin mucha sustancia. Cuando ese candidato llega al gobierno, el estilo resulta desastroso para la conducción de los asuntos públicos.

Analicemos al señor Laurentino ‘Nito' Cortizo, ¿cómo lo describiría?

Un candidato con trayectoria en el partido y la Asamblea Nacional. Inmerso en la partidocracia, es un político tradicional sin que esta palabra signifique algo bueno o malo, sino que es una tradición política y Nito opera según los parámetros del partido tradicional.

Si lo imagina en la silla presidencial, ¿cómo lo ve manejando el país?

Como hemos visto manejando a los otros presidentes hasta ahora. El estilo de las prebendas, de las partidas, etc, es algo que empezó con la dictadura militar y perdura hasta ahora. Es algo que perdemos de vista, queremos atribuirle todo lo malo del sistema político a un periodo presidencial que es de nuestro desagrado, pero estas prácticas tienen su origen en un gobierno autoritario.

A Ernesto Pérez Balladares, ¿cómo lo ve?

También alguien quien viene de esa política tradicional pero su estilo es distinto. Él es más autoritario. Recordemos cuando él estaba en la presidencia entre 1994-1999 uno de sus apodos eran el Toro poderoso, y algunas personas ven esas características como algo positivo. No creo que la imposición y la prepotencia con rasgos convenientes en un sistema democrático.

Comparados estos candidatos con Rómulo Roux, quien ya es un candidato oficial del partido Cambio Democrático.

Depende de quién gane en el PRD. Roux se asemeja más a Cortizo porque son esas personas que tienen esa disposición de avenirse al status quo, seguir operando con esos parámetros que están muy apegado a la Asamblea o al partido. Esos dos son los que más se asemejan.

Defina al aspirante José Isabel Blandón...

Pareciera alguien que tiene una trayectoria que también ha estado en la Asamblea mucho tiempo, ha asumido el cargo de Alcalde y tiene los mismos rasgos que hemos descrito de un político tradicional.

¿El señor Mario Etchelecu?

Es un novato político y que en su ejercicio en el gobierno no ha dado demasiadas muestras de efectividad.

Uno de los problemas más serios que tiene el país es el de la justicia.

¿Cuál será el eje principal, en cuanto a temática, que el electorado va a preferir en las próximas elecciones?

No creo que sea una preocupación por el mejoramiento judicial, ni siquiera creo que sea una preocupación por los altos niveles de corrupción. A mí me preocupa, pero si me preguntas qué va activar la participación del electorado te diría que por un lado el clientelismo va a motivar esa participación porque es un factor poderoso y no debemos dejar de ver que la mayoría del electorado enfrenta muy fuertes privaciones económicas. Los que están familiarizados con la psicología saben perfectamente como funciona la pirámide de Maslow, nos preocupamos por las necesidades más básicas y después por las más abstractas. No quiero desdeñar de ninguna manera la preocupación por la probidad, pero el que tiene que buscar la manera de solucionar su alimentación y la de su familia, no tiene mucho tiempo ni mucho pensamiento para elucubraciones sobre la transparencia.