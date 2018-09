Canciller asegura que relación con EE.UU es "buena" pese a roce por China

El presidente Varela ya dijo el pasado 12 de septiembre que no existe "ningún tipo de tensión" con Estados Unidos

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, aseguró hoy que la relación con Estados Unidos es "buena" a pesar de que el Gobierno estadounidense llamó recientemente a consultas a su representante diplomático en el país por los nexos entablados con China hace más de un año.

"La relación es buena. La encargada de (negocios de Estados Unidos en Panamá, Roxanne Cabral) está de regreso y ya hemos sostenido reuniones y nunca se ha detenido la fluidez de la discusión en todas las instancias", indicó De Saint Malo este domingo en una entrevista en TVN.



El Gobierno del presidente Donald Trump llamó a consultas el pasado 7 de agosto a su encargada de negocios en Panamá, que ejerce como máxima representante desde la polémica salida del exembajador John Feeley, así como a sus embajadores en República Dominicana y El Salvador, los últimos países en establecer relaciones con China.



"La verdad no creo que es la manera de un país con el cual se tiene una agenda tan profunda y tan estratégica (...) Respeto esa decisión, (pero) hubiera preferido que no se diera porque tenemos una relación muy estrecha y no me parece que eso era coherente", lamentó De Saint Malo.



Panamá rompió relaciones con Taiwán en junio de 2017 y las estableció con China, con quien ya negocia un tratado de libre de comercio (TLC), que ha generado grandes expectativas en el país, y ha formado cerca de una treintena de acuerdos.



China es el segundo usuario más importante del canal, detrás de Estados Unidos, además de ser el primer proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del hemisferio, ubicada en el Caribe panameño.



La vicepresidenta reconoció en la misma entrevista que la creciente presencia de China en Latinoamérica "inquieta" en Estados Unidos y "en los círculos de pensamiento en Washington".



El presidente Varela ya dijo el pasado 12 de septiembre que no existe "ningún tipo de tensión" con Estados Unidos, y atribuyó el llamado a consultas de los representantes diplomáticos a la reciente decisión de El Salvador de acercarse a China.



"Siento que ese llamado a consultas de la encargada de negocios en el caso de Panamá y de los embajadores en los otros casos tiene más que ver con enviar un mensaje a los países que lo están considerando todavía porque sí hay preocupación al respecto", agregó este domingo la canciller.



República Dominicana y El Salvador entablaron relaciones diplomáticas con China en mayo y agosto pasados, respectivamente. Junto a Panamá, forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo otro miembro, Costa Rica, fue el primero de la región en establecer esos nexos, en 2007.