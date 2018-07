"Yo caminando compito con cualquier joven", dijo Susana Richard de Torrijos

Con 93 años, la doctora Susana Richard de Torrijos presentó hoy su postulación a diputada por el circuito 8-5 de la Chorrera para las internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que tiene la fuerza para aportar al crecimiento del país.

"Yo caminando compito con cualquier joven. Aquí hay que mejorar la calidad de vida, los chorreranos deben sentir que tienen un reppresentante que se preocupe por todo lo que les pase. Esta es la décima provincia y está totalmente abandonada", aseguró.

La torrijista aseguró que trabajo muy de cerca con Omar Torrijos y continúa al pendiente de lo que ocurra en su partido. "He participado de muchas elecciones, he estado como candidata a vicepresidenta del Parlacen, siempre he estado en recorrido nacional. Mi esposo fue por cinco años diputado de La Chorrera, yo no me he ido de aquí, ni me iré" manifestó Torrijos.

La miembro fundadora del PRD quien además cuenta con una fundación para niños desnutridos, manifestó que ha apoyado en múltiples ocasiones el relevo generacional, pues cree en este, sin embargo, "en la campaña pasada apoyé en todo sentido al que me iba a reemplazar, pero La Chorrera está muy abandonada. Cuando vi está situación y no había ningún jovén aspirando, pensé que ese espacio no lo podía perder el partido", dijo.

Richard De Torrijos explicó que son innumerables las problemáticas que hay en el circuito, como por ejemplo: "aquí las calles no sirven, la gente no tiene agua, las escuelas están en estado desastrozos, hay una cantidad de discapacitados que hay que estarlos apoyando, hay miles de problema" y agregó que en su momento trabajó cuando estuvo al frente como diptuada.

"No tenía tantos recursos como ahora y hicismo de todo, luche con el Gobierno para conseguir luz en varios puntos de La Chorrera. Jamás nadie me puede acusar de habermo robado un real, y esa honestidad ha sido mi carta de presentación, he representado la honestidad por mi circuito y por mi partido", puntualizó.

Aseguró que de ganar la candidatura en las primarias del 16 de septiembre "tendría que buscar un suplente joven, responsable y que asuma la peor parte de este trabajo".

Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares fue designada como gobernadora de la provincia de Panamá desde 1994 hasta 1998, cuando renunció para luego ser electa legisladora de la Asamblea Nacional en 1999 y reelecta en 2004, por el PRD.

Fue vicepresidenta de la Asamblea Nacional en dos ocasiones: 2001-2002 y 2006-2007.