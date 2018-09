Camilo Aleyne dice que PRD ganará elecciones 2019

domingo 16 de septiembre de 2018 - 11:37 a.m.

Advirtió que el pueblo no puede seguir escogiendo a personas corruptas y malas

Camilo Alleyne, preaspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicó que hay muchas cosas que aclarar en el país, para así hacer cambios profundos en la institucionalidad, pues "se tiene que refundar Panamá para beneficiar a todo el pueblo panameño".

Alleyne agregó que si el PRD no gana las elecciones del 2019, no desaparecerá, como lo ha mencionado el exmandatario Ernesto Pérez Balladares, pero sí tendrá que "reeplantearse y restructurarse. Yo pienso que hay una preocupación, aunque personalemente sí creo vamos a ganar [en el 2019]".

Advirtió que se encuentra a favor de la campaña NO REELECCIÓN, porque "es que el pueblo no puede seguir votando por los mismos que no han resuelto los problemas de sus áreas. Si comparas la cantidad de plata que se ha gastado en los gobiernos, con las soluciones que se dan, te darás cuenta que es nulo los resultados, la gente está inconforme". Agregó que no está a favor de la reelección de las personas "malas y corruptas".

El exministro y precandidato, por otro lado, dijo que se requieren cambios sustanciales para salvar la Caja de Seguro Social.

"Yo propongo la separación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte para poder convertirlo en un programa de mejor inversión. Por que ya en otras esferas hay inversiones en el Seguro Social".