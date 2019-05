‘El cambio climático llegó y tenemos que prepararnos'

martes 21 de mayo de 2019 - 12:02 a.m.

Expertos piden mayor inspección en los proyectos de construcción del Estado y de la empresa privada

Año tras año las fuertes lluvias causan inundaciones en las vías y en comunidades del país. Los nuevos proyectos de construcción, el no depositar la basura en las tinaqueras, la falta de drenajes pluviales, son parte de porqué se ha generado disconformidad entre los ciudadanos.

El Municipio de Panamá defiende sus obras de revitalización, mientras que, otros sectores dicen lo contrario.

Angela Laguna, presidenta de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), dijo que en reiteradas ocasiones han realizado advertencias sobre la realidad hidráulica y el comportamiento de las aguas en la capital, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de las personas y el buen uso de los dineros públicos.

Destacó que esperan que las próximas autoridades municipales del país tomen en cuenta los señalamientos que ha hecho la SPIA, ante la falta de planificación de las obras del Estado, se hagan los estudios y los correctivos en los proyectos que se han ejecutado.

‘Hay que hacer investigaciones para aprobar los planos en asentamientos de barriadas, que estos sean tomados en cuenta por las autoridades y tengan mayor coordinación entre las entidades del Gobierno, porque estas no existen', dijo.

La arquitecta Sandra Escorcia Alvarado dijo que las autoridades no están haciendo lo que les corresponde, porque el cambio climático llegó y hay que prepararse. Hay que darle seguimiento a las pulgadas cuadradas de lluvia que caen, porque esto servirá para medir el tamaño de la colocación de los drenajes que deben estar proyectados por un periodo de más de 10 años.

‘Con la revitalización en vía España no se hizo ningún cambio en los drenajes, mientras, en calle Uruguay y vía Argentina algo falló, porque se sigue inundando', precisó.

José Isabel Blandón, alcalde de Panamá, en su cuenta de twitter (@BlandonJose) expresó que ‘se inundaron varias áreas de la ciudad, no sólo aquellas en que hay proyectos de revitalización. Mientras no entendamos que el problema está en donde no se mejoraron los drenajes y no donde sí se mejoraron, no sabremos qué exigir a las próximas autoridades'.