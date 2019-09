Camacho niega haber pagado a jueces para absolver a expresidente

martes 3 de septiembre de 2019 - 2:24 p.m.

"El único dinero que hubo en el juicio fue el que le pagaron a los testigos utilizados para involucrar falsamente al expresidente"

El portavoz del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Eduardo Camacho, negó este martes que los tres magistrados que absolvieron al exmandatario por las escuchas ilegales recibieran 1,8 millones de dólares para emitir un veredicto favorable, tal y como denunciaron los querellantes.



"Las acusaciones sin ningún tipo de prueba no reflejan más que la desesperación de aquellos que montaron esta trama política en contra del expresidente ante el hecho indiscutible de que el trabajo de la defensa pudo demostrar su inocencia", dijo Camacho a EFE.



Víctimas de las escuchas ilegales anunciaron la semana pasada que estaban planteándose denunciar por una supuesta venta de fallos al tribunal que absolvió el pasado 9 de agosto a Martinelli, acusado por la Fiscalía de cuatro delitos que suman 21 años de cárcel por ordenar espiar a decenas de políticos, empresarios y periodistas.



Los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara consideraron por unanimidad que la Fiscalía "no logró acreditar su teoría del caso" y aseguraron que hubo irregularidades procesales, aunque no negaron que se cometieran escuchas ilegales durante el gobierno de Martinelli.



Por este mismo caso, ya fueron condenados el pasado enero a cuatro años de cárcel dos ex altos cargos por ser los brazos ejecutores de los pinchazos.



"Una embajada nos avisó el mismo día del veredicto de que los jueces habían sido comprados por 1,8 millones de dólares por mediación de un magistrado del Supremo (supuestamente enviado por Martinelli)", apuntó entonces el exdirigente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens.



Para el exsecretario de comunicación de Martinelli, "el único dinero que hubo en el juicio fue el que le pagaron a los testigos utilizados para involucrar falsamente al expresidente".



Desde que empezaron las investigaciones en su contra, Martinelli denuncia que es un "perseguido político" y que el caso de las escuchas fue un invento del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) para "hundirlo".



Martinelli, un carismático político y empresario de 67 años y fundador del opositor Cambio Democrático (CD), ha sido el primer expresidente de la joven democracia panameña que se ha sentado en el banquillo de los acusados.



"El expresidente ya ha tomado medidas desde hace mas de 2 años, presentando más de 50 denuncias por injurias y calumnias, muchas de ellas admitidas, contra todo aquella persona que intente ensuciar su nombre o el de su familia", agregó Camacho.