Buscarán cambiar el Reglamento de la Asamblea, para frenar ausencia de los diputados

viernes 21 de septiembre de 2018 - 5:00 a.m.

La comisión de credenciales se reunirá el próximo jueves para tratar además las denuncias contra magistrados de la CSJ

Según el presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio 'Chello' Gálvez en la próxima reunión de la jefatura, el jueves analizarán los posibles cambios al Reglamento Interno de la Asamblea (AN), donde se estudia la posibilidad de sancionar a los diputados paviolos y aumentar las comisiones de trabajo que ya hay en el parlamento

“Se presentará un plan sobre sanciones de descuentos directos a los diputados principales si no llegan a su trabajo. Si hay curules vacías se descontará, pero si hay suplentes la curul no esta vacia, por lo que no habrá sanciones. Solo si ambos faltaran se descontará al principial”, destacó Gálvez.

Por otra parte, la diputada Mariela Vega, quien preside la subcomisión que analizó los cambios al reglamento, explicó que se está avanzando mucho en cuanto al tema de las ausencias, además buscan dividir las comisiones, pero esto aún se mantienen en el proceso de consultas.

“Nosotros estamos incluyendo en el reglamento las asistencias y posibles sanciones. Esto va a ser discutido no solo en la comisión si no también en pleno para su aprobación; necesitamos la colaboración de todos los diputados", indicó.

En cuanto a la división de comisiones, la parlamentaria manifestó que las comisiones podrían aumentar. "Nosotros pretendemos separar la comisión de trabajo de la Comisión de Seguridad Social. Consideramos que debe haber una comisión solo para Asuntos del Canal.

Ahora mismo tenemos 15 comisiones de trabajo, esperamos terminar en unas 19 a 20 comisiones”, dijo Vega.