Bombardean al gobierno con protestas

Con banderas en mano decían no al pacto migratorio.

miércoles 19 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

Algunos manifestantes estuvieron custodiados por agentes policiales mientras se pronunciaban

INCOMODIDAD

Las protestas contra el gobierno del presidente Juan Carlos Varela no terminan y, a tan solo pocos meses para que termine su gestión, diversos grupos se manifestaron ayer por diferentes situaciones.

Por un lado, fueron los docentes de inglés que exigen al presidente y al Ministerio de Educación (Meduca) no retener las vacantes de esta especialidad.

Por otro lado, están los grupos de panameños que alzan su voz de alerta y dicen no al pacto global migratorio. Miembros de la Policía Nacional acordonaron el parque Urracá, lugar en donde se concentraron.

También los jubilados y pensionados no dan su brazo a torcer y siguen en las calles para exigir el aumento a sus jubilaciones. Ayer, piquetearon sobre la avenida Balboa y caminaron las principales vías hasta llegar a la plaza 5 de Mayo.

Con respecto a la molestias de los educadores, el ministro de Educación, Ricardo Pinzón, manifestó que ‘el programa Panamá Bilingüe es un programa que el beneficiario único deben ser nuestros estudiantes, realmente eso es importante reconocerlo. Nuestros estudiantes, cuando ya dominan el idioma en inglés, tienen oportunidades de un mejor futuro y definitivamente ayudan a la economía del país'.

Agregó que ‘con los gremios magisteriales, en las mesas bilaterales hemos llegado a acuerdos y los hemos cumplido al 100%. Hoy día, en el concurso estamos sacando 2,776 vacantes para permanentes y, de esa cantidad, mil son para el programa Panamá Bilingüe y el resto para el programa general. El año pasado se sacaron solamente 1,034 vacantes a permanencia'.

Con respecto al pacto migratorio, el Gobierno ha explicado que esto no promoverá las migraciones y que no presenta obligación vinculante, que existe un marco de colaboración mundial para que los países puedan compartir información sobre migración y no imponer leyes.

Los manifestantes aseguran que seguirán en las calles hasta que el gobierno dé soluciones.