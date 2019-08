Boleta de referéndum divide las opiniones

El diputado Ávila dijo que estas reformas no son de la Asamblea.

viernes 2 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

Los abogados están en desacuerdo con que la boleta de referéndum sea fraccionado¿

Aunque aún no arranca oficialmente el periodo de consultas con relación al paquete de reformas constitucionales, desde ya las opiniones están divididas sobre el contenido que debe tener la boleta de votación para el referéndum en que el pueblo deberá decidir si acepta o rechaza los cambios a nuestra carta magna.

Mientras que, diputados de la Comisión de Gobierno apoyan la moción que presentan los magistrados del Tribunal Electoral (TE) sobre darle opción al pueblo panameño de elegir, ya sea por artículos, título o tema.

El presidente de la comisión, Leandro Ávila, manifestó que en la reunión de ayer con los magistrados lo que prevaleció fue ‘una boleta en la que el panameño no se vea obligado a un sí y a un no, sino que en los diversos temas el panameño pueda tener opciones. O sea, que no se sientan encajonados con una respuesta, esto creo que nos puede llevar al éxito de poder salvar gran parte de las reformas a la Constitución panameña'.

Ávila agregó que los magistrados les entregaron un modelo que se ha usado en otros países donde hay siete u ocho preguntas y el ciudadano pueda tomar su decisión basado en temas, si está o no de acuerdo con ese asunto propuesto o que sea en artículos

Puntos contrarios

Abogados constitucionalistas advierten un punto contrario a este planteamiento, al señalar que es un concepto ‘jalado de los cabellos', pues históricamente los referéndums han sido Sí o No.

Boris Barrios Gónzalez, exfiscal general electoral, advirtió que esto que proponen es un invento ‘o se aprueba total o no se aprueba, después de toda la publicidad y la explicación al pueblo mas no se puede manipular a la opinión pública'.

Agregó que sería descarado que del paquete total, se aprueben unos puntos sí y otros no, solo porque les conviene, ‘no sé de dónde sacaron esto tan descabellado. Tradicionalmente en Panamá ha sido: Sí o No', más no por título.

Por su parte, Marco Antonio Austin, de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, el tema de la boleta subdividida en títulos o temas, hay que analizarlo a profundidad, ‘lo que plantea el Tribunal Electoral habría que analizarlo bien en su fondo, si es conveniente en estos momentos hacerlos de está manera y si la difusión que hacen de las reformas la población está plenamente estudiadas para hacerlo de esta manera'.

Debate

El miércoles es posible que la comisión declare abiertas las consultas ciudadanas, para comenzar oficialmente con las giras en Bocas del Toro, según informó el diputado Ávila.

‘Es que históricamente los debates se hacen en la capital como si la república fuera solo la provincia de Panamá', señaló el presidente de la comisión.