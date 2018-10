Blandón llama a la unidad tras ganar

lunes 29 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

ELECCIÓN

Con el respaldo de 87,037 votos el exdiputado y actual alcalde de la capital, José Isabel Blandón se alzó con la victoria ayer en las primarias internas del Partido Panameñista, convirtiéndose así en el cuarto candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 2019.

Blandón fue seguido en la intensión de votos por Mario Etchelecu, exministro de Vivienda, quien obtuvo 58,263 dentro de unas elecciones donde 83,276 estaban habilitados para hacer uso del sufragio

"Aquí sí hay unidad de verdad", advirtió en su discurso de triunfo Blandón, señalando que su colectivo no está dividido como otros partidos políticos, "no somos igual a los otros. Ahora somos un solo equipo, un solo partido con un solo objetivo, ganar las elecciones del 2019".

Advirtió por otro lado, que con su triunfo iniciaba una nueva etapa "nunca antes escrita. Es la primera vez que un alcalde en función es candidato presidencial, esa no es la única diferencia, esta no es una candidatura que surge de las entrañas de la oligarquía, sino una candidatura del sector popular. Orgullosamente soy chitreano, nacido en el seno humilde sin apellido de abolengo".

El alcalde de Panamá además dijo "no vengo a estas elecciones con la idea de hacer lo mismo, me he preparado por años, conozco muy bien al monstruo por dentro".

Afirmó que de gan ar las el ecciones de 2019 traspasará la administración del Parque Omar, la Cinta Costera y la administración de la recolección de la basura al Municipio, para lo cual tendrá que reunirse con quien salga electo como burgomaestre de la capital.