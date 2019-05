Blades pide votar por independientes para "salvar" a Panamá de la corrupción

"Este es el momento de actuar: ayuden al país votando por independientes, para decirle a la partidocracia que el país ya no aguanta ni quiere sus malos manejos", dijo Blades en un inédito mensaje publicado en sus redes sociales.



Según el "poeta de la salsa", como se conoce a Blades (1948) en muchos países, la corrupción está "enquistada" en los tres poderes del Estado. "Los corruptos se comen y eructan nuestro futuro frente a nuestra cara", aseguró.



Más de 2,7 millones de panameños renovarán 1.721 cargos de elección popular el próximo domingo, entre ellos presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y sus respectivos suplentes.



Los principales candidatos presidenciales son Laurentino Cortizo, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata); Rómulo Roux, por Cambio Democrático (CD, liberal), y José Blandón, por el gobernante Partido Panameñista (PPA, nacionalista).



También compiten por la presidencia Saúl Méndez, del izquierdista Frente Amplio por la Democracia (FAD), y tres candidatos independientes: la ex fiscal general Ana Matilde Gómez, el exdiputado Marco Ameglio y el abogado Ricardo Lombana.



Para Blades, que fue ministro de Turismo entre 2004 y 2009, durante el Gobierno de Martín Torrijos (PRD), es "prácticamente imposible" cambiar el sistema desde dentro porque los partidos políticos tradicionales están "completamente desprestigiados" y "sostenidos por la corrupción pública y privada".



"Los independientes son una nueva opción para iniciar el camino para combatir y cambiar la corrupta realidad que vivimos", insistió el destacado artista panameño, quien fue candidato presidencial en 1994.



Panamá ha sido azotada en los últimos años por un sinfín de escándalos, como los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, los papeles de Panamá o las supuestas corruptelas de la Administración del expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta detenido un juicio por presunto espionaje político y peculado.



"Si nuestro país continúa con las instituciones corruptas, explotará. La disparidad económica, el abandono de la educación, el colapso del sistema de salud, la ausencia de políticas agrarias (...) Todo eso nos reventará en la cara y provocará respuestas violentas, físicas, morales, espirituales", alertó.



Para el compositor, sin embargo, el cambio no solo depende de los políticos porque "un presidente o presidenta no puede cambiar en cinco años lo que ha estado vigente desde hace muchas décadas".



"Tenemos que estar dispuestos a soportar las consecuencias de la honestidad. Nuestra república ha sufrido la corrupción por mucho tiempo y salir de ella se asemejará a la desintoxicación de un adicto. Tengamos paciencia. Tengamos confianza", concluyó.