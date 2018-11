Black friday: Hacen larga fila en Albrook Mall por videojuego con descuento de $300

viernes 23 de noviembre de 2018 - 10:59 a.m.

La promoción empezaba a las 11:00 de la mañana, pero desde que abrió Albrook Mall, una larga fila comenzó a formarse a fuera de uno de los locales. ¿Por qué? Ofrecían una ganga.

A pesar que la temporada de "grandes descuentos" pasó en septiembre, con el Panamá Black Weekend, algunos comercios independientes decidieron hacer su par de ofertas este Black Friday. Uno de ellos Play N Trade, cuyos clientes corrieron para no quedarse sin un videojuego que venden por $300 por debajo de su valor.

Se trata de un PlayStation 4 Hits, cuyo costo por el día de hoy, viernes 23 de noviembre estará en 199.99, en lugar de 499.99.

El videojuego incluye 3 de los juegos más vendidos, según la tienda (God of War 2018, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Shadow Of Colorossus). Entre otras amenidades.

Se preguntarán: ¿y dónde está la traba?, pues solo verán vendidas 50 unidades, así que quienes estaban interesados tenían que estar tempranito.

Conversamos con algunos de los ansiosos compradores y comentaron que estas son las ofertas que quieren ver de significativas rebajas, de esta manera, consideran que sean las veces que sean que se celebre el día de rebajas serán siempre todo un éxito.

