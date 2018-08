'Beby' Valderrama asegura que su sobrino no es 'botella'

El diputado publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en defensa de su sobrino

Luego que el diputado Adolfo 'Beby' Valderrama reconoció que había nombrado a su suegra en su planilla estatal de la Asamblea Nacional con un sueldo de $1,500 mensual, las críticas no han parado. Hoy salió en defensa de su sobrino Rodrigo Botello, a quien también nombró en la famosa planilla 080, con un salario de $1,200.

El diputado aseguró que Rodrigo Botello no es ningún 'botella' y que "nunca cobró un centavo cuando decidió iniciar sus estudios en México, todos estos cheques fueron entregados en la tesorería de la AN".

El parlamentario publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter sobre su sobrino.

Publicó la carta de los "cheques devueltos a la tesorería de la Asamblea Nacional". "Nada de lo que tengo ha sido regalado desde joven he trabajado muy duro", manifestó.

Sobre la publicación de su planilla escribió en Twitter: "Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes pública, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. Quien no la debe no la teme".

La suegra

Cuando se dieron los cuestionamientos sobre la contratación de la suegra, el diputado dijo, que de ninguna manera su suegra era una botella, por lo que ‘no me siento incómodo con esas acusaciones porque es la realidad. 'Soy un libro abierto', acotó.

Valderrama, por otro lado, aseguró que su suegra fue nombrada cuando se jubiló ‘y era para que ayudara en la administración'. A la vez que anunció que la madre de su cónyuge, hoy por hoy no trabaja ya en el legislativo, luego que se suspendiera la planilla a solicitud de la Controlaría General.