‘Beby' y Cochez se enfrentan

sábado 19 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

Pleito. Todo comenzó con un mensaje del exembajador, Guillermo Cochez, que publicó en su cuenta de Twitter ‘Escándalo. Qué nos puede decir @BebyValderrama de empresa que tiene 30% de participación en construcción de tarima del Papa q costó 12 millones $?'. Este mensaje causó que el diputado reaccionara y advirtiera, en un siguiente mensaje a Cochez ‘tú eres un MENTIROSO! y aplicas la teoría de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad! Yo no tengo nada que ver con el consorcio encargado de armar las estructuras de la JMJ. Espero que tengas como probar lo que escribes'. Ante esto, Cochez dijo: ‘Mi pregunta no le gustó a @BebyValderrama o es que ya en Panamá no tenemos derecho a preguntar?'. Tras eso, Valderrama dijo que ‘este tweet es irresponsable y lo considero un vulgar chantaje! Quién te estará pagando (Como siempre) para hacer este trabajo sucio? Será que este tweet es causa de que nadie te hizo el favor que pedías para Figalli?'