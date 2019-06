Bebé de un mes requiere una operación de urgencia

miércoles 5 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Sus padres desesperados piden ayuda al gobierno

Julián David Piñate Rodríguez, de un mes y ocho días de nacido, necesita una operación lo más pronto posible. Su vida está en peligro.

Al infante se le practicó un electrocardiograma en el Hospital del Niño, encontrándole cardiopatía congénita cianógena del tipo de la conexión anómala total de venas pulmonares.

Este pequeño, por la complejidad del padecimiento, requiere ser operado en el exterior.

Sus padres, quienes residen en La Chorrera, han tenido que mudarse a Las Mañanitas para residir con algunos de sus familiares y estar cerca de su único hijo que se encuentra recluido desde el miércoles 15 de mayo en el hospital.

Angie Argelis Rodríguez, la madre de Julián, con voz entrecortada, expresó que los médicos le han informado que a su bebé lo mantienen estable por los cuidados paliativos mediante ventilador mecánico.

‘Él fue internado por una complicación de una neumonía, pero fue controlada con antibióticos', añadió.

Destacó que debido a la condición en la que está su bebé, requieren el respaldo de las autoridades del Gobierno y empresa privada para que sea trasladado al Hospital de Cardiología de Bogotá, Colombia, para que sea intervenido por esta dolencia.

Expresó que solo en el traslado de Julián, que se tiene que hacer en una ambulancia aérea, cuesta 10,066 dólares, aparte de la operación que aún se desconoce cuánto pudiera ser el monto. El médico del hospital pediátrico que está en la capital le ha indicado que la cirugía puede estar entre $50 mil y $60 mil, pero aún esperan que se le entregue la cotización.

Conmovido por lo que narraba su esposa, Peter Joseph Piñate Rodríguez, padre del bebé, explicó que la intervención se tiene que hacer lo más pronto posible en ese país, a pesar de que se le ha dicho que su hijo corre el riesgo en un 80% durante su traslado.

‘No perdemos la esperanza, mantenemos la fe, pero no estaremos de brazos cruzados', añadió.

Orientan a los padres

De la fundación Latidos indicaron que se les ofrece el asesoramiento a la familia para saber de dónde se puedan conseguir los fondos para apoyar a los niños, las operaciones, el seguimiento de las cartas que se envían al Despacho de la Primera Dama, entre otras instituciones del Gobierno.

A las personas interesadas en hacer un aporte pueden contactar a los padres a los números de teléfono 6384-9082 (Angie) y al 6493-1792 (Peter).

Condición laboral

Calamidad. ‘Yo trabajaba en un hotel ubicado en el Casco Antiguo. Me mantuve en un periodo de prueba durante dos meses, pero aún no había firmado el contrato de trabajo. Cuando la empresa se enteró de que estaba embarazada me despidieron, el 31 de diciembre del 2018', narró Angie Rodríguez Mendoza, madre de Julián. Su esposo, que es colombiano, aún no ha podido conseguir un empleo para sufragar los gastos de su familia, dijeron.