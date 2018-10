!Basta ya! dice Marco Ameglio, aspirante a la Presidencia

lunes 15 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

Hizo de la frase su slogan de campaña y hasta una canción

ENTREVISTA

¿Cuánto tiempo tiene de estar en recogiendo firmas?

Ya llevamos 12 semanas. Los demás tienen 11 meses y llevan una diferencia grande con respecto a mí. Cuando me propuse entrar, 9.6 de 10 ciudadanos no habían firmado. Todavía hoy hay un ritmo más rápido de todo y es natural. Aún hoy el universo de personas que no han firmado es muy alto, superior al 90%. También la organización mata tiempo. Por lo tanto, si entramos de último hay mucha diferencia de tiempo, pero recorrimos el país, organizamos comités provinciales y hoy puedo decir que gracias a esa estructura y a un gran respaldo de la gente, estamos recogiendo muchas firmas.

¿Cuánto dinero ha invertido y de dónde proviene?

En esta etapa es difícil que te lo aporte. Pero hay restricción. Te puedo decir que no me gasto más de dos dólares por firma, así que cumplo con la ley. Si yo tengo 42 mil firmas me he gastado $84 mil.

¿Usted lo financia de su bolsillo?

Por supuesto, no me queda otra. Pero si me preguntas si es suficiente te diría que no.

¿Cómo pretende financiar la campaña política?

En la siguiente fase el techo salta a $10 millones, con eso se funciona. Yo diría que no es tan ridículo como lo que han hecho en la etapa de búsqueda de firmas que es ridículo, prácticamente imposible y tratando de controlar el gasto.

¿Tiene fe en los magistrados del Tribunal Electoral?

La ley no fue toda producto de ellos sino de los que cambiaron en la Asamblea, así que eso no es lo que determina mi fe en los magistrados del Tribunal. Yo creo que por 28 años seguidos el sistema electoral nos ha dado muestras de su trabajo y que podemos confiar en ellos. Me niego a pensar de manera distinta. Puedo tener diferencias de criterio, aspirar a cosas distintas, pero en general creo que me uno a los que creen en el TE.

Usted ha pasado por tres partidos políticos y ¿ahora dice que es independiente?

Yo esa trayectoria puede indicar que soy independiente, no de una persona que me encajan en parámetros que amarran a la gente en los partidos. A mi no me amarran los partidos si encuentro que no hay sintonía en concordancia con los principios que yo busco. He militado solamente en dos partidos, como Arnulfo Arias, fui liberal auténtico y después Panameñista.

También se puede interpretar que usted escoge el escenario en el que tiene más chance y se postula....

Eso indica independencia. Es discutible, pero así es.

¿Por qué no corrió con el Partido Panameñista?

Porque no considero que tiene derecho a aspirar ni que sintoniza con mis principios. Me parece que no es el partido en el que yo me inscribí. Siento que representa a una secta de hermanos que se intercambian la presidencia del colectivo y yo no pertenezco a esa secta. Honestamente cuando uno no se siente cómodo en un entorno es mejor tomar su propio camino.

¿Usted se peleó con el presidente Juan Carlos Varela?

Nos hemos enfrentado varias veces, no hemos caminado nunca en el partido dentro de la misma línea. Yo salí ya del partido.

Si pierde como independiente, ¿va a regresar al colectivo Panameñista?

No, por qué.

¿En otro entonces?

Mira, uno puede tener ese derecho pero no está dentro mis objetivos. No es un plan, me lo dices como que si pierdo lo hago, pero no es así. Creo que llegó el tiempo en este país en que los ciudadanos tienen que tomar riendas y separarse de la tutela de los partidos políticos tan cuestionados que han tenido sobre todo el proceso político. Antes no había forma de aspirar a un cargo independiente, por lo tanto, el reclamo de que si no estoy ahora en un partido para pelear por el país como en la época de la libre postulación, es una completa novedad. Nunca hubo esta oportunidad y me siento cómodo aspirando como independiente porque considero que ningún partido político representa lo que los panameños demandan de la política. No están en sintonía con los problemas y las esperanzas de los panameños.

¿Usted por qué sí esta en sintonía?

Porque tengo una visión, tengo objetivos y principios, por eso me propuse ser aspirante. Yo le ofrezco a los panameños una opción de tener un gobierno que sienta y proyecte el interés nacional y no de un grupo ungido o de quienes tienen una camiseta puesta. La camiseta nuestra en esta es la de los panameños que queremos al país.

Yo vi su página y noté algunos ejes principales, pero en todos los párrafos mete una queja: °!basta ya! Ese slogan....

¿No le gusta? Hicimos una canción y todo, debiera gustarte al menos la canción.

No soy yo a la que tiene que convencer. Suena a propaganda...

No es necesariamente lo mismo porque los político trasciende y es lo que vivimos y no tiene que ver con que alguien haga las cosas mal después. Estamos en un proceso político y uno tiene principios y consignas que representan lo que uno siente, y yo siento, basta ya. Si tu no lo sientes y quieres más de lo mismo, no pienses en basta ya! Te comprendo. Pero lo que yo creo es que mi sentimiento y el de muchos panameños es de que esto no puede continuar, de que hemos llegado a un punto en que cinco años más de lo mismo puede crear un accidente en la vida política.

Nada garantiza que con usted cambie el panorama...

Ya eso es discutible. Estoy explicando el mensaje de !basta ya! Aquí hay los que quieren que esto siga y los que decimos basta.

En educación propone la construcción de nuevos planteles, pero lo que buscamos es más calidad...

Lo primero es que yo acojo el pacto del Estado por la Educación, si yo digo eso significa que es acoger un modelo de educación moderno que propone transformación en el sistema educativo desde los educadores, integrándolos. Algunos se niegan y que lamentablemente tendremos que tener la valentía de amarrarnos el pantalón y enfrentar esa realidad. El modelo que propone el Estado por la Educación es un consenso y yo respeto los consensos. En este tema, así como en el de justicia donde hay un pacto y que tampoco se respeta. Yo en lo que a educación se refiere, lo que está contemplado en el pacto, concibe el cambio a partir de los propios educadores quienes tienen que ser sometidos periódicamente a evaluaciones de modernizaciones al igual que los alumnos. Ha habido falta de voluntad de los gobiernos quienes se asustan a la hora de implementar el pacto porque están en otras cosas. Se distraen, se debilitan en el camino y llega un punto en que dicen, yo en esa no me meto. Hay que saber que todas las cosas tienen su momento. Por ejemplo el actual gobierno en su postrimería, en qué capacidad se encuentra de proponer algo.