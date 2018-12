‘Veo en bandeja de plata la oportunidad de servir'

lunes 31 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El exmagistrado y abogado Guillermo Márquez Amado dice que aporta experiencia a la propuesta de Ricardo Lombana

ENTREVISTA

Guillermo Márquez Amado es el primer precandidato a vicepresidente que se conoce hasta ahora, con miras a las próximas elecciones. En unos días se cierra el periodo de recolección de firmas de los que apuestan por la libre postulación. Ricardo Lombana, quien invitó a Márquez Amado a participar en su fórmula, fue desplazado al cuarto lugar. Lo que no son buenas noticias para sus seguidores, pues está a 17 mil firmas de alcanzar al rival del tercer puesto.

¿Por qué usted es la persona indicada en esta fórmula electoral?

No lo sé. No puedo decir que soy la persona indicada porque no puedo sentirme como un predestinado a nada. Pero en el grupo del movimiento ‘Otro camino Panamá', eso fue lo que estimaron y el licenciado Ricardo Lombana me hizo el ofrecimiento. Lo estuve considerando, y me pareció que es un reto del que era posible superar para llegar a estar en la papeleta, como también que era una posibilidad no superarlo. Pero sobre todo me incliné a decirle que sí porque había una oferta para trabajar por el país, y me caracterizo mucho por eso.

¿Cuándo le propuso entrar en la nómina?

Me lo dijo el viernes de la semana antepasada y el sábado le dije que sí.

¿Lo meditó un día?

Si, yo hablé con varias personas, me reservo los nombres, pero que son de mucha experiencia, de décadas, que eran asesores presidenciales, hablé con amigos personales también. Te digo con franqueza que algunos me dijeron que no lo hiciera, otros que tomara la decisión que me pareciera y me apoyarían igualmente. En lo personal, terminé en la misma circunstancia en que estaba antes de pedir consejo. Lo que me decidió, he estado en la vida pública y finalmente dije sí.

¿Por qué dijo sí?

Porque tengo la voluntad de ayudar en lo que se pueda.

¿Pero no hubo algo más?

No. Si las razones para involucrarse en esto, que vienen desde que yo tenía 14 años cuando recibí mi primer diploma de los boys scouts, así como eso he asistido a otros movimientos para ayudar a la gente. Ahora lo veo como servido en bandeja de plata, que esa voluntad de servir pudiera materializarse. Que no se entienda que yo quiero hacerme ver como alguien indispensable o predestinado, sino que lo hago con mucha humildad para poder servir al país.

Algunos vemos esta dupleta del mismo color, porque ambos son abogados. ¿Por qué decidieron así?

Nadie ha reparado en si somos abogados o no.

Pero así se percibe…

Es una realidad. Ahora, hay que reparar en otras cosas. Por ejemplo, Ricardo Lombana tiene 45 años y yo 69. Le aporto experiencia, Ricardo aporta juventud, energía. Ambos coincidimos en que Panamá necesita novedades que contribuyan a evolucionar del Estado en que estamos que es de postración institucional.

¿Usted cree que puede atraer más firmas a la candidatura?

No estoy pensando si le puedo traer más firmas o no.

Pues debería porque están en cuarto lugar…

Sí, es cierto que uno piensa en esas cosas, pero lo que busco es servir a la Nación.

Primero necesita las firmas para llegar a ser candidato…

Pero que no se vea que es un afán electorero.

Toda persona que acompaña a un político debe tener una estrategia…

Pero no es en eso en lo que hay que enfocarse.

Ahorita sí…

A ver, sí hay que enfocarse en eso, pero el propósito último no es ese.

Para poder contribuir a la Nación tiene que llegar a cualquiera de los primeros puestos, ¿cuántas firmas le puede aportar a Lombana?

No lo puedo saber. No he medido cuántas simpatías represento para que podamos hacer la diferencia.

¿Cuál es la estrategia que emplearán para colarse entre los tres primeros lugares?

Estamos trabajando en recoger firmas por todos lados. Estamos utilizando las redes para invitar a la gente a que se acerque a los puestos que tenemos en todos lados, que además son variables, aunque algunos son fijos. Hay activistas que están trabajando con mucha voluntad consiguiendo firmas, y todos estamos haciendo un esfuerzo excepcional, no he visto mística como esa, como lo estoy viendo en este momento, de forma desinteresada.

Lombana tiene casi el 40% de firmas rechazadas, ¿por qué está ocurriendo eso?

Yo tengo varias tesis, primero que las firmas que tiene rechazadas son las menos en comparación con otros candidatos. En segundo lugar, creo que el criterio con el que se inició el proceso de inscripción de firmas, se hizo con una norma que decía que esas rúbricas debían ser coincidentes con la cédula del ciudadano que firmaba. Después este término varió a similar. En ese cambio, lo que nosotros teníamos con anterioridad que tenía que ser más o menos exactas, lo cual era muy subjetivo, según el funcionario del Tribunal Electoral que hacía la comparación, para nosotros fue más estricta la norma. Nosotros estamos con la carga anterior, sin embargo, con la norma flexible los candidatos que entraron recientemente tienen más porcentaje de rechazos.

¿Usted está aportando económicamente a la campaña?

Yo he aportado, si el tiempo de uno vale dinero, sí estoy aportando. Todavía no he aportado dinero, pero en los próximos días haré un aporte pequeño que no llegará a los $2 mil de dinero que me han dado amigos y los voy a meter a la campaña.

¿O sea que no le va a tirar la toalla?

No, no le voy a tirar la toalla.

En caso de no ganar, ¿cuál puede ser su reacción?

Yo no puedo decir cuál será la de Ricardo Lombana. Yo puedo saber la mía porque siempre ha estado en mi naturaleza, será ver cómo queda conformado el escenario y ver dónde uno puede ser más útil y seguramente me voy a decidir con mi voto a apoyar a quien mejor crea que sirve a los intereses del país.

¿Prevé alianzas o apoyo a otro independiente?

No preveo pero no descarto. Lo que sí podría decir es que probablemente en mi discernimiento se inclinará por apoyar alguna de las candidaturas a libre postulación. Lo que veo en los candidatos de partidos, aún cuando tengo amistades, es que son rehenes de los diputados.

Si ustedes ganan la presidencia, ¿cómo van a negociar con los partidos políticos que tienen secuestrado al Ejecutivo?

Pero por qué te adelantas y ves el aspecto negativo, también puede ser que no ocurra.

Uno tiene que tener plan B…

Sí, pero no me puedo centrar en eso solamente. Ahora, si quieres plan B, ahí está la convocatoria a la Constituyente que debe hacerse, y si es indispensable, porque así lo manifiesta el pueblo panameño como yo creo que lo querría hacer si se le pregunta, se cierra la Asamblea. No será la primera vez que eso ocurre siempre que el pueblo hay dicho que está de acuerdo.

¿Cómo van a preguntarle al pueblo?

A través de una quinta papeleta como ocurrió en Colombia.

Eso causaría una inestabilidad en el gobierno…

No mayor a la que estamos prontos a arribar necesariamente si siguen las cosas que están ocurriendo como están ocurriendo. Con una desorganización, falta de institucionalidad como la de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Asamblea Nacional, como la falta de reconocimiento que tienen la Contraloría, con una falta de llevar a cabo las investigaciones como se tienen que hacer para que no ocurran vicios en ellas y no se magnifiquen los pequeños vicios al punto de anular procesos, aquí estamos predestinados a un fracaso de la nación y eso es lo que no queremos. Si tenemos que hacer una alto, a pesar de que pueda constituir un periodo de cierta intranquilidad como siempre ocurre en los procesos constitucionales, eso es lo que debemos de hacer.

¿El Tribunal Electoral tiene sus favoritos como alegan otros?

No se si los tiene, creo que no, pero sí tiene caporales.