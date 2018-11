Bancadas en la Asamblea estarían divididas por ratificaciones

miércoles 28 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Legislativo. Las bancadas de los partidos políticos en la Asamblea Nacional (AN) podrían estar divididas en cuanto al tema de las ratificaciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano, pues según una fuente del parlamento, hay diputados del PRD y de CD que se encuentran a favor de los nombramientos, mientras que, otros simplemente se oponen a estos.

En el caso de CD, mientras que el diputado y presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, ha manifestado que su bancada votará en contra de esta ratificación, su colega Fernando Carrillo dijo que ‘el partido aún no ha expresado como tal una posición, por lo que la bancada no ha planteado una instrucción rígida ni en una sola dirección'. Igualmente, el vicepresidente de la Asamblea y diputado del PRD, Leandro Ávila, indicó que, a título personal, no ve mal dichas designaciones. Contrario a esto, el secretario general del PRD, el diputado Pedro Miguel González, señaló que estos nombramientos deben ser rechazados.