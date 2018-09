"No me voy a bajar", dice Camilo Alleyne

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 2:05 p.m.

El precandidato pidió al presidente Varela que "saque sus manos de los partidos"

"No me voy a bajar, eso es falso, yo no vine a buscar dinero, no voy a ningún lado. Eso es morbo, mi candidatura no tiene agenda personal, esta es una candidatura de dignidad, queremos buscar el bienestar del país", así lo advirtió el precandidato a la presidencia del Partido Revolucionario de Democrático (PRD) Camilo Alleyne.

El PRD pidió a la membresía que escojan este domingo en las primarias a "un PRD auténtico, que este comprometido con la transparencia, dedicación y la dignidad. Vienen tiempo de hostilidad que requieren un candidato con principios ideológicos".

Aseguró que los perredés no pueden elegir a un nuevo tortugón, "el candidato tiene que ser fuerte, decidido, con carácter pero con consenso, que dé la cara que no sea debilucho".

Solicitó a sus coopartidarios que mediten en lo serio de elegir a sus candidatos. "Busquen en los archivos de ellos, encontrarán en que muchos decían una cosa antes y ahora otra. Hay diputados que los ves con mansiones y Mercedes, que no pueden justificar de donde lo adquirieron"

Agregó que esta no es una elección más, "el país está cansado de lo mismo. Les pido que revisen a quienes van a elegir, sus ejecutorias, pues no podemos seguir con candidatos que van con miras de hacerse rico"

Alleynne pidió además al presidente Juan Carlos Varela que saque las manos de los partidos políticos, pues según dice que se escucha que están comprando conciencia, influenciando elecciones primarias y dividiendo a los colectivos todo para mantenerse en el poder.

"Solicitamos que no intervenga en las decisiones del partidos. Mucho se habla de esto. Que saquen la mano de los partidos políticos para permitir un transmite de gobierno transparente", manifestó.

Por último pidió al Gobierno de turno que haga los nombramientos requeridos para completar la gobernabilidad. "Que termine el informe de la situación de la Caja de Seguro Social. Que aclare inconcluso el tema sobre el balance fiscal económico del Estado para saber el curso de dónde estamos, entre otras puntos tan importantes en el país".