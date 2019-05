Ayarza abre el debate por vestimenta guna en la AN

jueves 16 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

El reglamento de la Asamblea dice que el 1 de julio los diputados deben ir de blanco

Una controversia se ha formado en redes sociales tras la opinión de un comunicador social, quien manifestó que la recién electa diputada de la comarca Guna Yala, Petita Ayarza, a su juicio no puede ir a la instalación de la Asamblea Nacional (AN) con un vestido tradicional Guna Blanco, pues violaría con esto el Reglamento Interno de la institución.

‘Hablé con mis asesores que me dicen que hay una Ley 90 que habla sobre la vestimenta cultural y que entonces se iría en contra de esta ley, si me prohíben esto. Yo no tengo problema', dijo Ayarza al ser consultada.

La diputada electa advirtió que el 1 de julio acudirá con su vestimenta tradicional. ‘Iré con mi vestido blanco, blusa blanca cosida en mola, cosida con significados culturales que es parte de la naturaleza y el medio ambiente que refleja mis tradiciones. Son cosas culturales y espirituales para mi, el pañuelo si va rojo, por que es representativo', señaló la perredista de 53 años de edad

Ayarza advirtió que debería modificar el reglamento interno de la AN para regular lo del vestuario folklórico, étnico y tradicional ‘porque en Panamá hay mucha multiculturalidad'.

Por su parte, el cacique Maximiliano Ferrer, máxima autoridad de la comarca Guna, indicó que las declaraciones del comunicador son racistas y discriminatorias. ‘La mola, incluso, ha servido como un material comercial de Panamá, es un aporte a la vida cultural nacional. Vestirse y presentarse con su vestimenta es muy importante, en Panamá se deben respetar las tradiciones, ese reglamento debe modificarse', aseguró Ferrer.

Ante la posibilidad de que se abra el espacio y se reforme el Reglamento Interno de la AN para que los vestuarios étnicos, como los de los originarios y afrodescendientes puedan ser llevados también por los diputados, el profesor Alberto Barrow, director del Observatorio Panamá Afro, manifestó que el país debe hacerse de la convicción que, efectivamente, la sociedad panameña es multiétnica y multicultural.

‘El tema de cómo debe asistir ataviada una diputada indígena o afrodescendiente a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, no es un problema que se genera en las diputadas indígenas o afros; es la incapacidad del reglamento de acoger efectivamente a la diversidad en su normativa', manifestó el educador.

Barrow agregó que ‘bueno que la llegada de la primera mujer Guna a la Asamblea Nacional abra el debate sobre este tema. Ella pondrá a prueba la capacidad de dicho Órgano del Estado de ser realmente inclusivo y respetuoso de la diversidad que existe en la sociedad panameña'.