Aumentan los casos de malaria en el país

viernes 27 de abril de 2018 - 12:01 a.m.

Las autoridades del Ministerio de Salud lanzaron un plan estratégico para la erradicación de esta enfermedad en el país

SALUD

Un total de 292 casos de malaria se han reportado en lo que va del año. Mientras que, el año pasado se registraron 682 y una muerte, informó el viceministro de Salud, Eric Ulloa.

El funcionario explicó que los síntomas de la enfermedad son muy variables empezando con fiebres, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza.

‘La fiebre y escalofríos son cíclicos y se repiten cada dos o tres días y se pueden presentar náuseas, tos, vómitos, defectos de la coagulación sanguínea hasta llegar a estado de shock y hemorragia. Hasta el momento no hay vacuna para esta enfermedad', explicó el viceministro.

Ulloa agregó que ‘hemos tenido una disminución del 83% de los casos desde el 2004 hasta el 2014. Sin embargo, los últimos seis años se han mantenido con un promedio de 700 a 750 casos anualmente'.

Con miras a erradicar la enfermedad y ayer en el marco del ‘Día Mundial del Paludismo', el Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) realizaron ayer el lanzamiento del Plan Estratégico de Eliminación de la Malaria (PEEM) de Panamá 2018-2022, en el cual se analizan las brechas y se proponen las acciones necesarias para alcanzar la eliminación de casos autóctonos en el territorio nacional.

El representante de la OPS/OMS, Gerardo Alfaro, indicó que ‘hay que involucrar a todas las instituciones, este tema no es solo del Ministerio de Salud, porque también tiene que ver con acciones ambientales de higiene, de hogares, de predios de aguas estancadas, es un mosquito que pica de noche y no es como los otros. Este sí lo podemos ver en aguas no tan limpias'.

De acuerdo con el Minsa, en Panamá más de 70% de los casos confirmados, durante el periodo 2012-2016, se detectaron mediante la vigilancia activa. Mientras que, el 30% restante se detectó a través de la vigilancia pasiva en centros de salud.

En 2017, las áreas con la mayor concentración de casos estaban ubicadas en las siguientes regiones sanitarias: comarca Guna Yala (39.9%), Panamá Este (20.6%), Darién (20.2%) y comarca Ngäbe-Buglé (11.2%).

Para la epidemióloga del Minsa, Lisbeth Cerezo, ‘la población endémica de nosotros, en esas áreas no hay instalaciones de salud, por ende se identificó que teníamos que utilizar promotores de la misma comunidad para poder educar a esa población, hacerle la prueba rápida, o sea, hacer un diagnostico oportuno y dar un tratamiento y cortar la transmisión en el humano'.

Según datos de la OMS, para el año 2016 más de 216 millones de casos de malaria ocurrieron en 91 países, resultaron defunciones mundiales por un total de 445 mil personas por causa de este mal.