Aumenta la ‘tiradera' entre Blandón y ‘Nito'

viernes 2 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

Los candidatos presidenciales se enfrentarán en las urnas el 5 de mayo de 2019

A pocos días que se haya finiquitado la oferta de candidatos presidenciales, ya se ven evidenciadas puyas y diferencias entre el aspirante del panameñismo, José Isabel Blandón, y el candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino ‘Nito' Cortizo.

En el caso de Blandón, este aprovechó su discurso del triunfo en las primarias de su partido para nuevamente insinuarle al señor Cortizo que era un presunto plagiador de discursos.

‘Voy a esperar con ansias el momento de los debates, no soy un candidato que salga huyendo a los debates', dijo Blandón, al hacer relación a las ausencias de Cortizo en algunos debates televisivos y, agregó además que, ‘a mi no me van a ver cometiendo plagio ni repitiendo cual papagayo lo que otro consultor político escribió a algún candidato en otro país'.

Mientras que, en otra ocasión, ‘Nito' Cortizo desestimó las palabras del alcalde Blandón, cuando este advirtió que no representa la continuidad del Gobierno panameñista del actual presidente Juan Carlos Varela.

Tras una risa Cortizo dijo ‘perfecto, está muy bien, esa es su estrategia. No sé si la gente piense lo mismo', y añadió que la gran diferencia entre él y Blandón es que él defenderá los intereses del pueblo, ‘yo no estoy en esta campaña para echarle cuento a la gente, para estar mintiéndole [a los panameños] y para hacer promesas que no cumpliré'.

En medio de los dimes diretes entre ambos, el candidato de Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, busca no solo ganar el mayor caudal de votos, sino consolidar un partido presuntamente dividido entre martinellistas y la ‘era Roux'.

El propio diputado Sergio Gálvez, en entrevistas previas aseguró que solo respaldará la candidatura de Roux, siempre y cuando, la directiva de CD, le entregue la reserva de la Alcaldía de Panamá a Ricardo Martinelli.

‘Primero están los intereses de los panameños, después los del partido y, por último, el de los políticos, y es así como voy a trabajar. Invito a todos quienes quieran acompañarme y que estén pensando en la gente y no en intereses particulares', respondió Roux.