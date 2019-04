Audiencia por impugnación a candidatura de Martinelli será el 9 de abril

martes 2 de abril de 2019 - 12:19 p.m.

La celebración de la audiencia no se pospondrá aun cuando no comparezca ninguna de las partes

El Juzgado Quinto Electoral fijó para el martes 9 de abril la audiencia de impugnación a la candidatura del expresidente, Ricardo Martinelli.

La audiencia se celebrará a las 9:00 de la mañana en el salón de capacitación del Tribunal Electoral, ubicado en el segundo piso del Edificio contiguo a la nueva sede del TE.

De acuerdo a las autoridades la celebración de la audiencia no se pospondrá aun cuando no comparezca ninguna de las partes y al no existir el concepto de hora judicial, esta iniciará a las 9:30 am.