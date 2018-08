Audiencia contra Martinelli por escuchas ilegales en receso hasta septiembre

Ese receso fue decretado para que la defensa, específicamente el abogado Carlos Carrillo, revisara los siete cuadernillos

La audiencia de acusación al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) por escuchas ilegales reanudada hoy tras tres semanas suspendida, entró en un nuevo receso, hasta el próximo 14 de septiembre, después de que la Fiscalía pidió tiempo para responder a las objeciones de la defensa.

El magistrado fiscal, Harry Díaz, que pide 21 años de cárcel para Martinelli, solicitó el receso para preparar su respuesta a las objeciones presentadas este miércoles por la defensa contra las pruebas incluidas en su escrito de acusación, alguna de las cuales fueron tildadas de ilícitas e impertinentes por los abogados del expresidente.



El magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, accedió al pedido del fiscal, pese al rechazo de la defensa, y suspendió la sesión hasta el próximo 14 de septiembre a las 09.00 hora local.



Tras un receso decretado el pasado 6 de agosto, este miércoles se reanudó la audiencia de fase intermedia o acusación instalada el pasado 25 de junio, a cuyo término Mejía debe decidir si llama a juicio oral.



Ese receso fue decretado para que la defensa, específicamente el abogado Carlos Carrillo, revisara los siete cuadernillos que contienen la transcripción de las interceptaciones ilegales presuntamente ordenadas por Martinelli entre 2012 y 2014 a más de un centenar de personas.



"Sobre el contenido de los 7 cuadernillos, el defensor Carrillo también objetó por ilegal y impertinente, al advertir que existen inconsistencias de las narrativas de las transcripciones de correos electrónicos y audios que reposan en los referidos cuadernillos", indicó un comunicado del Órgano Judicial.



Además, agregó Carrillo, en "las 3.245 páginas de dicho cuadernillo de las transcripciones no se cuenta con el 'sellado de tiempo' para que sean consideradas como válidas, ni tampoco se cumple con el procedimiento de cadena de custodia", añadió la información judicial.



Durante la audiencia de este miércoles Carrillo alegó ante el magistrado juez de Garantías la "ilicitud" de las pruebas debido a la supuesta inexistencia de cadena de custodia de equipos o dispositivos de almacenamiento de la información de las escuchas presuntamente ordenadas por Martinelli.



Luego de revisar siete cuadernillos con las transcripciones de las presuntas interceptaciones ilegales, el defensor reclamó que algunos casos no "existe relación" entre lo que allí hay y varias de los indicios que se pretenden presentar como prueba contra Martinelli.



Por ejemplo, hay un "CD no numerado, no existe individualizado un USB con información" que aparece en el escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal, dijo Carrillo, entre otros.



La defensa también citó que en los informes sobre muchas diligencias "no se incluye información como el modelo, accesorio" de los equipos informáticos "entre otra información que obliga el formulario" correspondiente "y que no se cumplen en esta remisión" de datos sobre las pruebas de la fiscalía.



Martinelli, que asegura ser inocente y víctima de una supuesta persecución política, está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio.