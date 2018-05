Aspirante a candidato a diputado Manuel Quintero Belda dice que viene del futuro

miércoles 30 de mayo de 2018 - 10:52 a.m.

El hombre que se desnudó en el Tribunal Electoral manifestó que si la denuncia en su contra prospera buscará otros recursos legales para defender su idea

El aspirante a candidato a diputado para el circuito 8-7 por la vía de la libre postulación Manuel Alfredo Quintero Belda se presentó la mañana de este miércoles 30 de mayo en el Juzgado de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento de Ancón respondiendo a una citación para atender la denuncia entablada en su contra por Tribunal Electoral (TE), tras desnudarse en las instalaciones de "la casa de la democracia ", el pasado 11 de abril.

Frente a los medios de comunicación, el filósofo aseguró que viene del futuro y que seguirá ejerciendo su derecho a expresarse y a realizar protestas pacíficas. En tanto, indicó que no le ve nada malo haberse desnudado acción por la que fue citado por el juez de paz.

"Las firmas (refiriéndose a las firmas que debe conseguir para su candidatura independiente) no me preocupan me preocupa el mensaje, yo soy un mensajero", expresó mientras lo volvieron a preguntar de dónde venía su mensaje y éste respondió "yo vengo del futuro, porque la poesía es un arma del futuro, y el mensaje es claro. La protesta pacifica no solo es necesaria sino valida y va a ocurrir en todos los tiempos, les guste o no les guste.

Sobre su llamado a presentarse Juzgado de Justicia Comunitaria de Pazo indicó que él es ejemplo que no "te van a permitir decir nada en contra del presidente, la primera dama y los diputados".

"Porque van a agarrarse de que estás atentando contra la moral y la cultura ¿Qué cultural?, . ¿cuál cultura?, ¿la cultura del despilfarro?, eso no es cultura", prosiguió el también miembro del grupo denominado "El Kolectivo" .

Defiende el desnudo

Cuando lo cuestionaron sobre el famoso desnudo explicó que las personas aún están atrapadas en esa acción, cuando en realidad realizó un acto que abarcaba varios puntos. Por tal razón las personas se han quedado estancadas en dicho episodio.

"El acto tenía muchas partes, siguen atrapados pedazo. Mi idea era demostrar que la protesta pacifica es posible, solo ven una cosa y no pregunta por qué, quieren matar al mensajero para matar el mensaje. Yo no soy importante, lo importante es la protesta pacífica".

Quintero Belda apeló a los artículos artículo 37 y 38 de la Constitución, que se refieren a al derecho de la libre expresión. "Ningún decreto alcaldicio está por encima de un artículo de la Constitución", agregó.

