Arrocha dice que buscan empañarlo

miércoles 31 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Primarias. ‘La persona que sale en el vídeo no es del partido y el autobús no es parte de la gente que teníamos contratado para transportar. Esto es un montaje', dijo el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, luego que circulara en las redes sociales un video en que presuntamente su equipo ofrecía $20.00 para que votaran por él, quien busca reelegirse en Penonomé, en las primarias pasadas. ‘Eso es producto de los que me adversan que tratan de empañarme. Soy uno de los que va a marcar fuerte en el 2019 y por eso me atacan', dijo.