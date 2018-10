Argentina y Panamá firman un acuerdo para capacitar a guías de turismo

El convenio, que se inscribe en un memorando de entendimiento rubricado hace un año por ambos países, fue firmado en el marco de la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que concluye hoy en Buenos Aires.



Según informaron a Efe fuentes oficiales, mediante este acuerdo, la Secretaría de Turismo de Argentina pondrá por primera vez a disposición de otro país su plataforma de formación en línea, en este caso para la capacitación en inglés básico de guías y otros actores que presten servicios turísticos en Panamá.



"El idioma inglés es obviamente importantísimo para cualquier sitio turístico. Y pensamos ya, en un futuro no muy lejano, acordar otro tipo de capacitaciones que podamos hacer en conjunto", dijo en un entrevista con Efe el ministro de Turismo.



En el encuentro en la FIT para la firma del acuerdo, Him y Santos dialogaron sobre la posibilidad de diseñar una oferta de destinos conjunta para atraer a turistas de mercados lejanos, como el chino.



Panamá es uno de los 49 países que han participado en esta edición de la FIT, una feria que el año pasado tuvo 102.000 visitantes y que acoge a público en general como a profesionales del sector turístico.



"La FIT sigue creciendo, se ha convertido en una feria de nivel internacional. Para nosotros, Latinoamérica es fundamental. De hecho, los países que más nos visitaban, después de Estados Unidos, eran los sudamericanos. Ha habido una disminución en los visitantes por temas económicas, pero cuando la situación mejore, vamos a tener el mismo flujo que antes y aún mayor", afirmó Him.



El ministro destacó no sólo la variedad de destinos que tiene su país sino también la conectividad que ofrece hacia otros sitios de la región.



"Estamos terminando una nueva terminal aérea en Ciudad de Panamá, con una inversión de más 1.000 millones de dólares, que ya está reservada antes de su apertura. Debe empezar a funcionar en enero y estar al 100 % para abril", señaló.



Him también destacó la próxima realización en la capital panameña de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), del 22 al 27 de enero de 2019 con la presencia del Papa Francisco, un evento para el que ya se han registrado unos 300.000 participantes, pero que podría multiplicar esa cifra a medida que se acerque la fecha.



"Ya tenemos confirmados 300.000 peregrinos, una cifra récord para nuestro país. Va a ser la visita masiva más grande que hayamos tenido en la historia de Panamá", subrayó el ministro.



Him dijo que será "un evento bonito" y destacó que, de cada diez visitantes que han acudido a una JMJ, más de la mitad regresa" al país que alberga este tipo de jornadas.



"Es una cifra importante y una promoción internacional del país. Ya las reservaciones están hechas, por lo que ahora estamos tratando de consolidar el servicio que vamos a prestar, tener una estructura y una logística para que los visitantes la pasen bien, conozcan nuestro país y vuelvan", sostuvo.