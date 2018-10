Aprueban en Panamá protección laboral a mujeres embarazadas de las bananeras

El Proyecto de ley 720, aprobado en tercer y último debate por el pleno de la Asamblea Nacional, establece este régimen especial a fin de que las trabajadoras en estado de gestación no sean sometidas a largas horas de trabajo y expuestas a elementos químicos que ponen en riesgo tanto al producto como a la madre.



Una trabajadora embarazada no debe laborar más de 7 meses en una bananera debido a que ello le puede provocar aborto, ceguera, tumor cerebral, nacimiento prematuro, epilepsia, neumonía, afectaciones respiratorias y en la piel del bebe por los químicos, así como otros tipos de enfermedades durante la gestación, según la nueva norma.



La iniciativa legal añade párrafos al artículo 146 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), que regula una protección especial por fuero maternal a las trabajadoras que se dediquen a la actividad de la industria del banano.



Este artículo, sobre subsidio por maternidad, establece que las aseguradas cubiertas por este riesgo que tengan acreditada en su cuenta individual un mínimo de 9 cuotas mensuales en los 12 meses anteriores al sexto mes de gravidez, percibirán un subsidio por maternidad que corresponderá a los 3 meses anteriores y 3 meses siguientes al parto, y 4 meses si el parto cause cesárea.



Además, si se pierde el producto del embarazo, la trabajadora tendrá derecho al subsidio correspondiente a los 3 meses siguientes al parto con independencia que haya cesado a sus labores.



Roxana Vásquez, dirigente femenina del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), expuso durante el debate experiencias que dan fe de esta triste situación con el nacimiento de niños con algún grado de discapacidad.



Francisco Smith, secretario general de Sitraibana, señaló que en la industria bananera trabajan cerca de 800 mujeres, señala un comunicado de la AN.