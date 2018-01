Aplicación panameña que quiere conquistar EEUU dice criptomonedas son seguras

martes 16 de enero de 2018 - 7:16 p.m.

Las criptomonedas son seguras, bajan costos, son transparentes y no se prestan para la corrupción, aseguró hoy a Efe el alemán Stefan Krautwald, creador de la empresa panameña Fluz Fluz, quien señaló que críticas como las del magnate Warren Buffett obedecen a "su interés particular".



Krautwald inscribió en Panamá la red digital Fluz Fluz, una aplicación de consumo, pero, "por tamaño del mercado", inició operaciones en Colombia y se apresta a dar, en julio próximo, su salto para conquistar "todo" Estados Unidos.



"Nuestro modelo de negocio con criptomonedas es transparente, nadie pierde un centavo, las transacciones son más eficientes, no se presta para pagos bajo la mesa, esta es una 'network' de consumo, que funciona como un trueque digital", detalló el gerente general de Fluz Fluz, que tiene un año de estar operando desde Colombia.



Acotó que críticas como las del multimillonario estadounidense y gurú de Wall Street Warren Buffett contra las criptomonedas como el bitcoin, sobre las que dijo que en algún momento "tendrán un mal final", hay que "entenderlas" desde la perspectiva de los intereses en juego.



"Nadie sabe si es una burbuja, ni si va a estallar, los 'token' de las criptomonedas son como las acciones de una empresa, tendrán subidas y bajadas, si un modelo de negocios es malo, fracasará, pero si es bueno, va a seguir y creo que así va a ser, es una nueva economía", apuntó.



Ello, "no es fácil" de entender y aceptar para los de "la economía tradicional", porque "la velocidad de este cibermercado es tal que un día equivale a una semana de transacciones 'tradicionales', incluido el comercio electrónico", aclaró.



Ironizó con que su modelo de negocio "es como la pirámide de Egipto, tiene más de 3.000 años y sigue allí, nosotros también vamos a seguir", porque está respaldado en el "blockchain", lo que da certeza a las transacciones.



Fluz Fluz ofrece adquirir criptomonedas para usarlas en cualquiera de los comercios afiliados, mínimo con la compra de dos productos al mes, lo que genera descuentos y puntos al consumidor, que a su vez se beneficia si las personas que invita a participar en la red mantienen el mismo ritmo de adquisiciones.



"Es un beneficio por consumir, nadie paga por estar", resumió.



Krautwald, a sus 34 años y como administrador de negocios, se decantó por la creación de esta aplicación al valorar la oportunidad de mercado, la inscribió "orgullosamente" en Panamá y la opera en Colombia, desde donde en diciembre pasado lanzó una "preventa" de 'token', cada uno equivalente a 7,5 centavos de dólar, "de los que ya hemos colocado el 60 % de la expectativa que teníamos proyectada".



Acotó que el 18 de enero cierra esta preventa y a partir de allí, por un mes mas, el 40 % remanente se ofertará a 10 centavos de dólar, por lo que se expresó "muy satisfecho" por la acogida de la oferta, cuya cantidad de 'token' se abstuvo de precisar.



El gerente detalló que en Colombia generan unos 20 puestos de trabajo, pero tiene también socios y colaboradores en Europa del Este y Estados Unidos, mientras que ya hay consumidores que han creado redes en África.



Las consultas fluyen a un ritmo promedio diario de unas 100 por hora, cada transacción equivale a unos 3 a 4 mil 'token' para adquirir un asiento (dentro del esquema) y "no vendemos ningún artículo, sino consumo".



Explicó que, por tamaño de mercado, todavía no está previsto abrir operaciones con negocios afiliados en Panamá, y acotó que "en cada país donde operamos físicamente, nos acogemos al régimen y las normas tributarias existentes, con transparencia".



"Hay países donde se avanza en la definición legal del mercado de criptomonedas, otros que están 'paralizados' pero no las rechazan y otros que cierran sus puertas, como en todo, las velocidades son diferentes", señaló, y citó como referente la situación que ha vivido en el mundo la aplicación Uber.