APEDE: Para ser competitivos hay que ganarle la batalla a la corrupción

jueves 26 de abril de 2018 - 9:55 a.m.

La Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2018 desarrolla su versión #51 con el tema: Panamá Competitivo para una economía global ¿Estamos listos?, apuesta a la competitividad del país, serán tres días en los que más de 40 expositores, entre nacionales e internacionales, ilustrarán a los participantes en 4 pilares temáticos que comprenden: Impacto de las nuevas tecnología en la transformación de los sectores financieros y logístico; crecimiento sostenible a través de la cadena de valor; revolución del capital humano ¿Cómo potenciar nuestras capacidades más allá de la tecnología?; institucionalidad y política de Estado que faciliten el desarrollo y la gestión empresarial.

CADE se ha mantenido como la vitrina del conocimiento por excelencia y en el marco de los 60 años de APEDE, nos complacemos en continuar con este legado, que tanto ha aportado al país y cuyo resultado revierte en el desarrollo de los talentos, las nuevas tendencias, principalmente aquellas en las que la tecnología juega un rol importante y que allana el camino hacia una economía globalizada, que nos permita ser competitivos, inclusivos y alcanzar el desarrollo sostenible que tanto anhelamos.

Para el presidente de APEDE, Héctor Cotes, el capital humano sufre una transformación sin precedentes, estimulada por las nuevas formas de trabajo y que para el año 2025 se perfila hacia una perspectiva de trabajo independiente y por proyectos específicos, apalancada en el conocimiento y en la tecnología.

Asimismo, el ejecutivo destacó que la educación ha ocupado la agenda de la organización porque consideran que es la única herramienta capaz de transformar vidas y que cimenta la excelencia profesional, principalmente porque es la brecha que hoy mantiene separada la inclusión de la competitividad.

“El mundo ha cambiado desde 1966, cuando se realizó la primera conferencia anual de ejecutivos, incluso las formas de administrar, el crecimiento empresarial como motor del progreso, la incorporación de políticas públicas que mejoraron nuestra plataforma de servicios financieros y que nos convirtió en el centro financiero internacional que hoy celosamente cuidamos”, sostuvo Cotes.

Por otra parte indicó que para que el país se encamine hacia la competitividad no podemos seguir dándole tregua a la CORRUPCIÓN, la CORRUPCIÓN no nos puede ganar esta batalla, pues la sociedad demanda más de nosotros, por ello, temas como el de la Caja de Seguro Social, no pueden ser tolerados, hay que conocer el trasfondo de todo porque el país necesita de funcionarios honestos y de empresarios honestos y condenó, enérgicamente, esa lesión o cualquier otra que atente contra el futuro de la seguridad social del país.

Cabe destacar que la exposición magistral estuvo a cargo de Roberto Artavia, presidente de INCAE y de Viva Trust Costa Rica, quien centró su presentación en temas de situación ambiental, instituciones y el contrato social, progreso social y bienestar, competitividad y crecimiento; y adaptación resiliente.

Artavia destacó el potencial de Panamá con su posición geográfica vinculada a una diversidad cultural formidable y en la que todos interactúan muy fluidos, lo que constituye una fortaleza en un mundo globalizado, la población es joven y vigorosa, que aunque no se haya sido educada ni se le ha llevado a un nivel de productividad y desarrollo suficiente es un potencial; el experto enfatizó también que el país cuenta con una producción diversa maravillosa, es un centro logístico fundamental y un destino turístico con enorme potencial; además de contar con un centro bancario y financiero importante, y que a pesar de ser un país pequeño tienen muchos motores de crecimiento que se pueden potenciar a nivel global.

Para Artavia la economía de Panamá es una de las más abiertas y con más capacidad de atracción de inversiones que hay en las Américas y posiblemente en el mundo relativo al tamaño de su economía y esto le da la capacidad de atraer capitales, recursos, tecnologías, mejores métodos de producción al país y desarrollarlos.

“Panamá tiene que cambiar su modelo de desarrollo, entendiendo que ya no es con mano de obra sino, más bien con capacidad científica y tecnológica de diseño, de manejo de marca y control de distribución que debe seguir su desarrollo, además de prestarle mayor interés al tema de la educación lo que se considera la mayor debilidad del país”, aseguró Artavia.